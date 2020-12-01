新北市議員鄭宇恩說，新北市創新創業貸款自2017年開辦，第一年共有31家申請、僅有11家通過，核貸金額650萬元，往後幾年有提升，不過今年申請家數截至11月為止，僅20家，通過家數也僅只有8家、核貸金額570萬元，質疑經發局打假球，要求經發局應採取中小企業處的作法，採從優、從簡、從速的三大原則，協助青年創業。

鄭宇恩指出，勞動力發展創新中心統計，申貸微型創業貸款的人數增加，今年上半年有449人申貸，核貸307人，核貸率五成以上，新北卻是反其道而行。

鄭宇恩說，在新創產業正面臨疫情對整體經濟活動帶來衝擊，且投資風向、投資觀望時程都也遭受波及的同時，營運資金是相當重要的，但經發局卻將這些年輕朋友們拒於門外，讓這本應是雪中送炭的政策，喪失為青年圓夢的原意。

鄭宇恩也說，培育新創團隊的新北創力坊，今年許多做法顛覆了以往，包含今年的進駐團隊，竟有資本總額上億的團隊進駐，這也讓曾任創力坊的業師私下批評，擁有上億資本額何必占用市府資源及空間；且雖無強制規定需要是登記在新北市的公司才能進駐，今年也一反往年以新北團隊為大宗的作法，幾乎全都公司登記於外縣市的公司進駐到創力坊。

也有進駐團隊向鄭宇恩陳情，創力坊整體環境的舒適和清潔情況越來越糟，連訓練課程自原本的一年24堂課降低至一年10堂，原本每三個月會有兩場的交流會，不但縮水到每兩個月一場，還跟課程合併，實際上根本不到兩個月一場，甚至連進駐團隊的業師課程，也變成是進駐團隊要自己開菜單，再由輔導團隊安排業師授課，「如果新創團隊知道自己的問題出在哪裡，那又何必需要輔導團隊？」

鄭宇恩表示，新創貸款核貸率過低的問題，新北應檢討並參考中小企業處的作法，採從優、從簡、從速的三大原則，以實際的作為支持這些在疫情肆虐這段時間想創業、正在創業的青年朋友；至於創力坊運作，請經發局暫時放下全國首創的虛榮，先好好的與營運團隊、進駐團隊對談解決問題，並參考其他縣市在推動公部門經營的育成中心的經驗，重新檢討再出發。

(中時 )