控檢察官違法亂紀、湮滅證據 蘇震清宣布絕食抗議

民進黨立委蘇震清日前因為SOGO收賄案遭到起訴，其妻子廖靖汝質疑，檢察官在偵查的過程中有許多關鍵錄音、錄影檔都遭到訊號遮掩，懷疑其中是否有隱匿誘導被告的行為，認為檢察官有違法亂紀、湮滅證據行為，希望蘇震清可以獲得公平審判的機會，今(1)日上午廖靖汝和律師陳佳瑤召開「蘇震清宣布絕食記者會」，宣布蘇震清將開始在看守所內絕食抗議。

廖靖汝指出，112天以來，從媒體大篇幅報導，她好像看到一個完全不認識、陌生、妖魔化的蘇震清，檢調在偵查過程不斷對媒體放話，難道想要塑造什麼樣的故事，那絕對不是跟她相知相守30幾年的先生。

廖靖汝說，律師調閱偵查筆錄檔案，發現關鍵錄音錄影檔案遭雜訊遮蔽，請專家鑑定是人為因素，檢察官辯稱，雜訊是錄音設備故障，然而在不同日期、不同時間，卻偏偏在關鍵時間都故障，如此重大案件竟然從8月10日至9月2日長時間機器故障，竟然是發生在資源最多、設備最好的北檢，難道偵訊室的檔案都有問題。

蘇震清辯護律師陳佳瑤表示，錄音瑕疵檢方也坦承北檢錄音設備出問題，由於現場偵訊有另一套錄音設備，檢方同意要把第二套完整錄音系統調閱出來，呼籲檢方盡快讓真實的音檔內容得以呈現。

但針對指控，檢方也曾反擊，變造錄音是嚴重的誤解，蘇震清及辯護律師得知錄音有問題，未向檢方查證，就陷入自我想像，在公開法庭上指控，不但汙衊調查團隊，更打擊整個司法。檢方偵辦有重大影響力的立委，過程如履薄冰，「不可能拿石頭砸自己的腳」。李恆隆當天應訊時，現場有3位辯護人陪同，檢方另也有獨立錄音設備，都可證明沒有不當取證、利益交換或惡意逼供。

蘇震清辦公室表示，質疑錄音檔被變造有所本，一切都有經過專業鑑定機構鑑定，若有需要可以傳訊作證，無法接受檢方稱這是蘇陣營對檢方潑髒水的指控。

(中時新聞網)