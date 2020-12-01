新竹一名身心障礙女童2018年在幼兒園吃水晶餃不慎卡住喉嚨，造成「缺氧性腦病變」等後遺症，父母申請國賠遭法院駁回。女童母親今日（1日）發文說，2年來帶著孩子四處復健，心力交瘁，經濟雪上加霜，因為負擔不起敗訴費用，二審時調低賠償金額，沒想到仍遭駁回，「漫無止境的長照悲歌，真的很無助絕望。」

女童母親說，她與丈夫都無法接受法院在刑事、民事上都判幼兒園完全無過失，而他們卻要承受一輩子的痛，這兩年多來，他們帶著孩子四處治療復健，已經心力交瘁，經濟狀況本來就不好，如今更是雪上加霜，很多次都差點尋短。

女童母親認為，孩子確實在學校發生此事，也是學校讓孩子食用這樣不利吞食的食物，「怎能說吃了好幾次都沒事！那這次是倒楣嗎！就認為老師們都沒有疏失」，班上有兩位老師，孩子食用水晶餃時就坐在兩位老師的旁邊，因為孩子是班上唯一的特殊生，老師更應該要小心注意孩子的進食狀況。

女童母親說，因為孩子一輩子的照護費用很可觀，一審申請國賠時，法扶律師將金額拉高，遭駁回後，法扶機構幫他們支付敗訴產生的裁判訴訟費用，同時告知無法扶助他們二審，幸好律師願意幫忙寫訴狀上訴，但律師建議把賠償金額調至一百萬，因為若又敗訴，裁判費將無力負擔，「當下聽到眼淚飆出來，因為我們沒錢請律師，也無力負擔敗訴費用。」

母親控訴，二審申請國賠仍遭駁回，「難道因為沒錢、沒地位、沒背景，就只能像軟柿子一樣被挨著打？請檢察官和法官將心比心，今天若是您的孩子呢？我不知道我還能撐多久會倒下去，能照顧她到終老嗎？漫無止境的長照悲歌，真的很無助絕望。」

女童吃水晶餃噎到，父母申請國賠遭駁回，母親發文表示，「漫無止境的長照悲歌，真的很無助絕望。」（圖／翻攝自臉書 新竹爆料公社）

該女童2018年3月吃園方提供的下午茶水晶餃，因吞嚥不慎噎住呼吸道，到院前曾無呼吸及心跳，導致腦部缺氧，父母認為校長將水晶餃列入菜單、老師未將水晶餃剪碎，顯有過失，但法院認為水晶餃並非禁止食用食品，且該童曾多次食用、並無不適，意外發生時，現場人員立即急救與撥打119送醫，已盡防止危險的義務，判免賠。

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