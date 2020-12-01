中共政治局昨召開會議，審議《軍隊政治工作條例》、《中國共產黨統一戰線工作條例》、《中國共產黨黨員權利保障條例》，「還研究了其他事項」。港媒消息稱，此次會議拍板了福建、海南、農業農村部的高層人事，傳四川省長尹力將擔任福建省委書記，海南省長沈曉明將升任省委書記，甘肅省長唐仁健將返京擔任農業農村部部長。

星島日報報導，福建省委書記于偉國、海南省委書記劉賜貴，都已經年滿65歲的正部級退休年齡。盛傳主政福建的尹力，現年58歲，山東濟南人，畢業於山東醫科大學，後來在俄羅斯獲得醫學博士學位，亦曾在美國哈佛大學公共衛生學院進修。他曾在國務院研究室工作，後調衛生部，官至副部長，之後歷任國家食品藥品監督管理局局長、國家衛生委副主任，2015年空降四川擔任省委副書記，翌年升任省長。

盛傳升任海南書記的沈曉明，現年57歲，浙江人，醫生出身，醫學博士，曾任上海兒童醫學中心院長、上海第二醫科大學校長，後來從政擔任上海市教育委員會主任、副市長、浦東新區區委書記、上海自貿區管理委員會主任，2016年調任教育部副部長，翌年空降海南省長。

現任農業農村部長韓長賦已經66歲，此前盛傳該部黨組副書記、副部長韓俊扶正，但韓俊較早前已空降吉林省長，最新消息稱，甘肅省長唐仁健將出任農業農村部部長。58歲的唐仁健是重慶人，經濟學博士，長期在農業系統工作，是農業專家。

唐仁健大學畢業就進入農業部，長達15年，曾任副司長，1998年選調中央財經領導小組辦公室農村組，後來提拔為組長，2006年擔任中財辦副主任，同時兼任中央農村工作領導小組辦公室副主任、國務院扶貧開發領導小組副組長等職。後來任廣西自治區常務副主席，中央農村工作領導小組辦公室主任，2017年空降甘肅省長。另有消息稱，江蘇省委副書記任振鶴將升任甘肅省長。

(中時 )