高雄市長陳其邁上任滿百日，議會民進黨團1日上午開記者會，給他的施政成績打了85分高分，議員陳致中再拉韓國瑜墊背，強調陳其邁的政見具體，「不像愛情摩天輪、賽馬場不切實際」，議員黃秋瑛盛讚陳其邁是「未來50年內的偉大市長」，議員郭建盟則打了87分，在場媒體提醒可能有諧音之虞，他笑著趕緊加了1分，給出88分高度肯定。

高市議會民進黨團上午開「高雄，我有感，我評85分」記者會，議員陳致中、林智鴻、鄭孟洳、黃秋媖、郭建盟、李雅惠、范織欽等人出席，講述陳其邁在各自選區的重大建設。

陳致中強調，議員站在監督立場，不是只為市府說話，但最近有2個民調，台灣民意基金會民調顯示陳其邁是最不欣賞的六都市長，是因為不可諱言目前仍有政治對立氣氛，問全國民眾有點失真，不公平，而另份媒體民調做的時間點是就任1個月，則是延續前朝狀況，變成「國瑜執政、邁邁買單」，數字也不公平，所以市府研考會民調顯示，6成至7成對邁市府施政滿意，「我覺得這個比較準確」。

資深議員郭建盟說，陳其邁對政策熟悉、勇於任事是他前所未見，他形容陳其邁像家電，插頭插上馬上運作，沒有停頓時間，尤其邁市府對商圈振興的重視與努力，「是過去十多年來少見的」。

他說，不敢給陳其邁打99分，因為還有努力空間，於是給了87分，事後媒體提醒他，87分在網路上有另一層意思，他才恍然大悟，趕緊加了1分。

岡山選區議員黃秋媖細數陳其邁在地方的建設政策，稱讚他是做好準備的市長，更當場預言「陳其邁一定是未來50年內的偉大市長、所有人民不會忘記他的偉大市長」。

林智鴻補充一個小故事，指他私下與市府員工聊天，基層公務人員都說陳其邁上任之後，要求「緊緊緊」，市府現在全力動起來，所以基層壓力變得比較大，不過這是為了給市民更好的服務，工作也會比較有成就感。

(中時 )