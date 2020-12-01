針對日前行政院長蘇貞昌提出5大管制萊豬進口措施，民團今(1)日與豬農召開記者會表示，5大措施是老把戲，蔡政府只是延續馬政府開放美牛的錯誤政策，痛批「錯得更離譜。」最有效的管制就是阻絕萊豬進關，若立院不表決而讓行政命令自動生效，不排除將繼續上街抗爭。

為消除民眾對於萊豬進口的疑慮，行政院日前公布「赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查」等5項管制措施，然而各界並不買單，認為對美貿易承諾應以其他方式協商互惠，若立院逕自讓行政命令自動生效，民團將會號召民眾再次上街抗爭。

雲林縣養豬協會理事蔡德福表示，蔡總統宣布開放萊豬後已經對養豬業造成影響，本來每公斤售價為75-80元，現在掉到65元上下；另外堅持台灣豬絕對不可使用萊劑，不該成為犧牲下一代健康的罪人。

雲林縣豬農許春和指出，冷凍屠宰工廠有一定的作業規範，不可能同一條生產線宰殺萊豬和非萊豬。如果萊豬要進口，政府說查廠是要查衛生條件？還是要查明有無宰殺萊豬與非萊豬混用的情形？現在已經邁入12月，再不赴美查廠根本趕不上1月美豬進口，痛批蘇揆「玩文字遊戲」。

前美牛專家會議代表蘇偉碩說，5大管制措施只是短暫安穩民心，實則浪費人力且徒勞無功，政府最好的做法就是維持禁止開放才是上策，強調萊劑不是食物，也不該因經濟利益餵養動物，三次重申「萊豬就是毒豬」。

民間反瘦肉精毒豬發言人李建誠表示，蘇內閣團隊如今用過去反對的政策當成政績，蘇貞昌竟然成為小丑扮演自打嘴的荒謬戲子，企圖蒙混讓萊豬過關，相關部會的配套自相矛盾，連美豬和萊豬都分不清楚，蘇揆應自請下台及重組內閣，否則民意將不留情面。

民團表示，在立院院會表決前將對所有立委進行假投票的諮詢表態，期盼立委們能不分藍綠黨派，一致為台灣國民健康投下反對票，而贊成萊豬開放或迴避拒絕表態的立委也應該公諸於世，讓民眾看清是誰同意、誰反對。

(中時 )