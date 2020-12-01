YouTuber蕾菈（Lyla）五官精緻，擁有阿拉伯與台灣血統，外型神似鄧紫棋，加上直率活潑的個性，圈了不少粉絲，然而近日卻頻傳蕾菈對自己的火辣身材不滿，認為自己時常被稱垂奶越來越沒自信，動念想「整奶」，甚至自爆如果不穿內衣的話，胸部就會嚴重外擴。

蕾菈在反骨男孩最新的影片中透露，她曾將美圖放大眼睛的功能用在胸部上面，照片中胸部的視覺效果就為大大增加，「那張照片就破10萬讚」，被問到要不要隆乳，蕾菈提到她其實很想動手術，但幕後工作人員都告訴她，八字奶和奶垂是特色，如果隆了特色就會消失。

蕾菈無奈地說，雖然她有D罩杯，但因為生過孩子，沒有內衣就會外擴變小，有些性感漂亮的禮服不能穿內衣，只能貼胸貼或穿new bra就會顯露出缺點，而且因為上胸沒肉，她只要躺下胸部就會嚴重向外散開，連乳暈都會移位，讓她十分困擾，「躺下就會變蛋黃哥」。

蕾菈抱怨她只要穿禮服只能貼胸貼就會顯露缺點。(圖/翻攝自反骨男孩youtube)

網紅咪妃建議她，不需要急著隆乳，上胸無肉的問題健身可以解決，現場其他人也推薦她可以去按摩胸部試試看，能夠達到一定的效果。影片曝光後，網友們也紛紛給出意見，「覺得不要去做胸部欸，很貴，又不是自然的，還是去按摩就好」、「我覺得要不要隆是看自己欸，畢竟自己開心比較重要，支持蕾菈」。

(中時新聞網)