羅智強發動罷免吳思瑤設「我＋1」粉專，宣布按讚破15000，已到 18000。（摘自羅智強）

國民黨革實院長羅智強在臉書針對民進黨立委吳思瑤成立「反萊豬，我＋1」粉專，揚言吳若在立院表決時支持萊豬進口，只要集滿68860 讚（68860是罷免吳思瑤所需票數）就發動罷免吳。粉專成立不到1天，已有逾18000人按讚，羅智強還嗆三立，呼籲大家「別讓三立看衰反萊豬民意」。

他也在臉書向吳思瑤喊話表示，「罷免吳思瑤，我＋1粉專粉絲一日即破15000粉絲；吳思瑤，妳難道還看不出台北市民對妳的憤怒嗎？」當吳思瑤生氣地說，羅智強是為了選台北市長才要罷免她；他真的想勸勸吳，走出冷氣房，走上街頭吧！好好聽聽人民的聲音。如果「罷免吳思瑤」竟成為羅智強選台北市長的利多，那麼該反省的，不是吳思瑤自己嗎？除此，羅智強還在他臉書發一帖「加入我+1，罷免吳思瑤，打臉三立台」文，15小時已有5.5萬人按讚，近8000人留言及1100多次分享。

羅智強表示，「我＋1」粉專已有15000讚，離68860讚（68860是罷免吳思瑤所需票數）的集氣目標，還差53000 讚，大家繼續集氣，只要破68860讚，而吳思瑤敢繼續在國會護航萊豬、投下同意萊豬進口的票時，他就會啟動第一階段罷免吳思瑤的連署68860；加入「我＋1」，用怒火警告吳思瑤，不要背叛台北市民的食安託付。

羅智強也發文說，他要罷免吳思瑤，三立幫嗆：「罷免吳思瑤，沒那麼容易。」三立自甘為民進黨文宣部，這已是眾所周知的事，現在化身為吳思瑤發言人，也不讓人意外。

他說，三立幫吳思瑤嗆「罷免吳思瑤『沒那麼容易』」，他要問所有反萊豬的朋友三個問題：大家要讓三立看衰嗎？大家要讓三立看衰嗎？大家要讓三立看衰嗎？如果不要，請加入「反萊豬，我＋1」粉專，集68860讚，啟動罷免吳思瑤任務，讓我們告訴三立，不要以為有新聞台、當朝廷打手很了不起，我們瞧不起這個只會監督在野黨的噁心電視台，加入「我＋1」，罷免吳思瑤，打臉三立台。

羅智強也在「我＋1」粉專發文說，民進黨和三立都迷信，只要掌控媒體就可以洗人民的腦；以為關了中天，就可以矇了人民的眼，就可以摀了人民的耳；他們以為關了中天，台灣人民就被迫只能看三立。他就是要告訴三立、告訴民進黨、告訴吳思瑤，不要把人民當笨蛋，罷免挺萊豬第一名的吳思瑤，就是燒穿這個黨媒黑心集團的第一把火，告訴大家，「你敢放萊豬，我就罷免你」，加入「我＋1」衝破68860讚，狠狠打臉三立、打臉民進黨。

(中時 )