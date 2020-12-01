◎六合夜市辦桌沒誠意 陳其邁拔處長滅火

高市經發局在六合夜市辦理「辦桌免費吃」促銷活動，因「快閃、限量」內容讓市民感覺沒誠意，引發眾怒，市長陳其邁昨日直言連他都很不滿意，經發局長廖泰翔1日上午出面滅火，表示已與承辦廠商解約，剩下最後1場活動收回由市府經發局自己辦，且將轄管的市場管理處吳姓處長降調，未來會持續加強督導。

◎勞保潛藏負債破10兆 蔣萬安槓上蘇貞昌

過去蔡總統曾說「勞工是心裡最軟的一塊」，但國民黨立委蔣萬安今日爆出勞保基金潛藏負債已破10兆，應盡快提出改革期程。行政院長蘇貞昌回應「政府沒倒勞保就不會倒，我不用這樣跟你喊時間」。蔣萬安批「到立院還在講空話，唬弄人民。」

◎好心代借錢被抗 恆述法師控女弟子詐欺

傳出欠下數千萬元高利貸，並因此與藝人張菲、費玉清決裂的恆述法師（費貞綾），1日到台北地檢署控告她代為借錢的江姓女弟子；恆述法師說，為江女緊急疏困，她卻背信忘義，且至今始終沒有正面回應，與律師商議下決定正式對江女提告，以正視聽。

◎新北耶誕市集周末登場 交換禮物靠這檔

新北市歡樂耶誕城吸引人潮，新北耶誕市集將在4日至7日一連3天展開，匯集新北知名飯店、網路人氣甜點與手作店家進駐，耶誕禮品一次購足；活動期間還有5公尺高的告白幸福鐘、網美打卡城堡，一起嗨翻市民廣場。

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(中時新聞網)