今（1）日行政院長蘇貞昌赴立法院備詢，國民黨立委蔣萬安火力全開，狂問萊豬議題，農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中輪番上陣支援。最後形成蔣萬安1打3的局面，但他仍火力全開，痛批蘇貞昌傲慢、民進黨政府鴨霸。

蔣萬安表示，170多種動物用藥，只有萊克多巴胺被列為禁藥，並質疑政府為何僅標示產地，不標示是否含有萊劑，卻一再欺騙民眾可以分辨、可以選擇，指蘇貞昌跟愛將丁怡銘一樣，拿美牛等於萊牛攻擊實實在在的業者，現在又爆出攻擊家樂福，誤導民眾，還好對方有檢驗證明，不然都被打到生意不用做了。

蘇貞昌答非所問，又扯馬政府時期進口萊牛也沒這樣做，反酸蔣萬安在美國讀書時也吃了很多美豬。蔣萬安怒火直竄，認為蘇貞昌迴避問題、不斷反質詢。蘇貞昌則認為，蔣萬安會如此激動是因自己沒照他的意思，講他愛聽的話，且國民黨在美豬上寫了大大的「毒」字，才是誤導民眾美豬等於毒豬。

立委蔣萬安質詢。（姚志平攝）

農委會主委陳吉仲（左起）、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中上台答詢。（姚志平攝）

蔣萬安持續追問，進口萊豬是否衝擊台灣豬農，並拿出農委會公文，怒批709億產值的養豬產業，卻只有4張紙的報告，甚至其中3頁都在講無關的事情，對於國產豬和進口豬量變化趨勢、飼養戶數和頭數大幅下滑、美豬內臟獨佔進口市場、進口豬與國產豬價格持續拉鋸都沒有提到，「對得起台灣人民嗎？」並舉例日本評估報告內容之詳細分析，但農委會卻隻字未提，甚至連半套都學不到。

陳吉仲自認相關措施比日本更好，除差額關稅外，其他像是產品差異化作業、產銷履歷制度都有做到，還做更多，且日本的豬肉不能出口。

蔣萬安表明曾親自走訪屏東，豬農反應很擔心產業受到衝擊。沒想到蘇貞昌竟問「你看哪家？」一句話讓全場大笑。蔣萬安表示不能說，因豬農怕被查水表要求保密。

對於進口肉品前依法要先實際查廠，蘇貞昌則將問題推給衛福部，蔣萬安強力要求蘇貞昌回答，痛批「連法律都不懂就要貿然開放，不依法行政」，蘇貞昌又再扯國民黨進口美牛。此舉讓蔣萬安怒氣值再度飆升，大罵蘇貞昌傲慢，不做功課就敢出席備詢、欺騙民眾。最後陳時中對此回應表示，不是依法，而是例行查廠。

陳吉仲、陳時中接續上台，與蘇貞昌並肩作戰，蔣萬安1打3以寡敵眾，但他仍砲火猛攻，蘇貞昌不斷提醒蔣萬安冷靜、不要這麼大聲，不要太激動，語氣相當無奈。收看直播的網友一片叫好，大讚「蔣萬安今天不錯」「被萬安問倒了」，認為蘇貞昌用拖延戰術消耗時間，但也有人表示，蔣萬安似乎很怕被「反質詢」。

(中時新聞網)