錯過雙11，又沒趕上黑色星期五的促銷檔期？邁入12月，可謂是各品牌年終最後一檔的雙12活動也紛紛熱鬧開跑。想要搭上這班省錢列車，可要好好的精打細算一番。以下統整當前各大電商品牌的雙12活動，提供有興趣的網友參考。

樂天雙12購物節

根據樂天市場觀察，雙11活動期間，站上推出的限時限量「整點特賣活動」網頁專區，尖峰期間的瀏覽人次突破數十萬人次，是全站活動網頁瀏覽人次最高的網頁。對此，樂天市場於【樂天雙12購物節】，再次推出整點特賣活動，上百項國際大牌商品如飛利浦負離子吹風機、Coach新款水桶包及3M防潑水電腦椅等，最低下殺1折起。

【樂天雙12購物節】於即日起至12月14日上午9點59分推出四重好康優惠，包含年度整點特賣最下殺最低一折起、優惠券大放送，每日最高折1,590元、銀行加碼刷卡金10%回饋，以及消費滿額抽超級大禮PS5。本次雙12活動集結站上百大精選店家，數百項國際大牌商品，涵蓋美食名店、3C家電、美妝保養及國際品牌等各大類別，消費者可參考。

momo購物網《1212夢想盛典》暖身慶

富邦媒旗下通路momo購物網宣布於12/1至12/9鳴槍開跑《1212夢想盛典》暖身慶，祭出「加薪、凍齡、享福、脫單」四大年終圓夢助攻計畫，凡累積消費滿額即有機會獲得萬元紅利金、電波拉皮課程、星級飯店下午茶1年份、聯誼活動24場等豪禮。活動期間momo更輪番強打「品類日」不間斷推薦3折起好物，同時推出鑽石項鍊大方送、玩遊戲領最高100momo幣、29家銀行最高回饋20%等好康。momo雙12買氣增溫中，預估暖身期間年增4成。

富邦媒表示，今年雙11締造當日銷售額破新台幣30億元佳績。momo規劃於雙12年終之際替消費者圓夢，讓消費者開心購物同時完成夢想清單。只需在暖身慶期間單日消費累積滿$1,212，並任選登記「我想加薪」、「永遠18歲」、「當個貴婦」及「我要脫單」四項圓夢計畫之一，即可抽萬元紅利金、SKII寵愛年輕保養組、奧司卡新一代電波拉皮課程、宜蘭威斯汀豪華雙人住宿1晚、寒舍艾美酒店下午茶1年份、樂福里聯誼活動24場等豪禮。此外消費者最愛的「整點搶紅包」再度上陣，暖身慶期間每日9:12、 12:12、 15:12 、18:12、21:12限量開搶，狂撒momo幣、折價券。momo電視購物本次也加入歡慶雙12行列，12/1起至12/31於momo購物台、購物台APP、momo購物網(電視購物館)以及momo型錄，消費一件不限金額即可參加SevenStar七星級按摩椅(市價約$32,800)抽獎活動。

蝦皮購物12.12狂歡生日慶

據MIC最新「雙11網友網購意向」顯示，蝦皮購物為雙11期間最受消費者青睞的購物平台(45.9%)；其中選擇偏好平台的原因包括價格、商品種類齊全、購物金回饋等因素。此外，調查中更指出，58%的消費者認為「免運」仍是最吸引消費者的促銷方案，因此今年「12.12狂歡生日慶」，蝦皮購物再度瞄準消費者喜好，將最受喜愛的「免運活動」再豪氣升級，11/26~12/11暖身期間，每逢指定整點就發全站超取99元免運券，讓所有用戶在「12.12狂歡生日慶」期間，天天皆享免運優惠！

除了免運之外，價格與商品力也是消費者選購的一大考量，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」暖身期間天天0點、12點、18點3時段也推出1.2折強品。今年「12.12狂歡生日慶」優惠再上層樓，推出「爆品你挑我降1.2折起」活動，用戶可於暖身期間針對12/12當天推出的18項商品進行投票，12/12當天將依照票數高低決定折扣數，票數達500票正式日當天打7折；800票打5折；達1,212票商品直接下殺1.2折，讓用戶同樂蝦皮購物生日慶，想買什麼自己決定！

日本露天推出聖誕交換禮物專區

日本露天(Ruten Japan)今(1)日起推出聖誕節採購指南，今年特別規劃推出8大類應景聖誕禮物商品專區，精選聚集豐富多樣聖誕節限定日本品牌商品，從食品禮盒、聖誕氣氛佈置到各種禮盒禮品等，讓不管是與親朋好友的交換禮物或自家聖誕裝飾都可買好買滿。日本露天還化身聖誕老人，祭出消費者最在乎的免國際運費，免費將聖誕禮送到家或幫你代送聖誕禮給你的親朋好友們！

日本露天突破以往代購的交易模式，只要訂購滿1500元，不論日本境內、國際運費、台灣宅配通通免運費的優惠；站內擁有超過6,000萬件商品，能在七個工作天到貨，喜愛日本商品的消費者，可多加參考。

(科技)