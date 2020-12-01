美國總統當選人拜登(Joe Biden)周一(11月30日)宣布提名前Fed(聯準會)主席葉倫(Janet Yellen)出任財政部長，美國之音(Voice of America，縮寫VOA)引用專家說法，認為中美貿易戰仍將持續，但至少會有謹慎使用關稅手段、加入CPTTP(全面進步跨太平洋夥伴協定)、限縮軍事相關產品輸出而開放其他產品等3大方向。

葉倫不僅會是美國史上首位女性財政部長，也將是不分性別曾執掌白宮經濟顧問委員會、Fed、財政部等3大機構的第1人。她屬新興凱因斯學派，較著重於勞動力市場與物價，也重視政府的市場調節作用，可能會加速新紓困法案出現。理論上，葉倫被提名後還要獲國會通過，不過以其人脈和形象，在共和黨主導的參議院也可望過關。

儘管拜登與其財經內閣可能會先致力於改善國內經濟，以及試圖修補二及分化嚴重的政治撕裂，但與中國大陸的貿易戰也是必須處理難題。專家認為拜登可能會先結束與歐盟等盟友的貿易摩擦，專注對大陸，但是一定不會再擴大規模。

美國2大智庫之一彼得森國際經濟研究所高級研究員胡夫鮑爾(Gary Clyde Hufbauer)指出，葉倫對中美問題難以處理且牽動全球，會更加謹慎，她之前已反對川普(Donald Trump)政府以關稅當武器的做法。

葉倫可能也會建議拜登加入CPTPP，該協議前身TPP(跨太平洋夥伴協定)由歐巴馬(Barack Obama)政府發起，但川普就任第4天就宣布美國退出，如今實質主導者是日本、澳洲，多半是美國盟友，可以形成聯盟力量制衡大陸。不過大陸國家主席習近平11月在簽訂RCEP(區域全面經濟夥伴協定)後，也表明有興趣加入CPTPP，日本回應則是歡迎任何符合條件又同意條款的經濟體加入。

在實體清單和黑名單上，葉倫可能會縮小範圍。川普已用國家安全為由大舉制裁陸企，近期更推出禁止投資軍事相關陸企、增列89家黑名單等措施，但之前包括對WeChat(微信海外版)、TikTok(抖音海外版)指控卻缺乏證據，均被法院發出禁制令阻止實行，是較可能從葉倫接任財政部受益的陸企。

(中時新聞網)