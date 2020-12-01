華邦電(2344)除了受惠近期利基型DRAM漲價，加上美國制裁中芯帶動轉單效應，第四季業績持續穩健，股價呈現高檔整理之格局。

利基型DRAM單位售價11月起漲價10%，對華邦電有利。此外，隨著消費性產品需求增溫，今年下半年NOR Flash市況轉佳，且供需持續吃緊，業界已醞釀開始調漲產品價格。

美系外資指出，陸廠北京兆易創新產能擴張進度比想像慢，研判NOR Flash於2021年上半年將面臨短缺狀況，帶動報價上漲。美系外資預期，2021年第一、二季價格從原本的小幅衰退，同步轉為季增2～5%。

美國制裁中芯也帶動轉單效應，中芯國際為中國大陸編碼型快閃記憶體（NOR Flash）廠兆易創新代工，市場擔憂心將阻斷兆易創新供貨，NOR晶片訂單轉單旺宏、華邦電。

今年有不少智慧手機採用OLED螢幕，加上PC、NB拉貨動能暢旺，都帶動NOR Flash晶片需求，使NOR Flash市況提前轉好，華邦電將受惠。

華邦電表示，客戶下單動能強勁，且多數沒有議價，公司已調漲部分產品價格，且看好明年NOR Flash需求及價格都有望較今年成長。

(時報資訊)