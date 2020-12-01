物流媒合平台Lalamove啦啦快送來台正式滿5周年，除了累積超過40萬次下載，更與超過2.5萬家企業合作，今日正式宣布進軍大台中市場，擴展事業版圖，希望刺激消費以達到用戶數每季成長100％。

Lalamove今年在疫情之下業績仍穩定成長，企業新用戶超過千間，其中食品批發和實體批發業績相較去年成長60％，製造業、烘焙業分別成長55％和75％，工商服務業也成長15％，除此之外，貨車物流的需求也大幅提升。

看好台中商機潛力，Lalamove在12月1日起正式進軍大台中地區，不只提供快遞配送服務，更鎖定食品製造業、實體零售業、製造業等多方產業，延伸服務觸角，中小企業快遞物流業務的成長也是未來的一大重點。

隨著Lalamove拓點到台中，台北原有的配合店家如：21世紀風味館、拿坡里披薩、哈根達斯、吳寶春以及棉花田生機園地等，現在台中分店也可以使用Lalamove的快遞服務，未來將積極與台中在地店家合作，預計三個月內招募2000位司機夥伴加入。

年終購物旺季即將來臨，第4季的消費者力道不容小覷，各家業者也準備迎戰備貨、調度和貨運物流等考驗。Lalamove深諳中小企業的物流需求，因應年底旺季，Lalamove除了招募更多司機夥伴，也推出功能更強大的新版APP迎戰，透過系統的升級，調整訂單媒合方式，讓消費者能夠更迅速收送件，更持續強化與外送員的溝通，提升服務品質。

(時報資訊)