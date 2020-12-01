媒體報導，中國網紅直播時聲稱知名藝人費玉清癌症已擴散、危在旦夕；費玉清的姊姊「恆述法師」今天赴北檢控告女信徒時受訪表示，已向姪子求證，費玉清病危是子虛烏有的傳言。

一名中國網紅上月28日直播時表示：「費玉清癌症已經擴散，危在旦夕，律師進入病房正在記錄他的遺囑。」

費玉清的姊姊釋恆述（原名費貞綾）今天上午前往台北地檢署控告女信徒時受訪回應，費玉清是非常孝順的孩子，也是非常慈悲的修行者，他這樣的好人是不可能得到癌症。

恆述法師表示，相關傳言是無稽之談，經向姪子查證，他們前兩天還在一起吃飯，病危說是子虛烏有的傳言。

另方面，恆述法師今天對江姓女信徒提出詐欺罪的告訴，表示江女聲稱公公過世，丈夫可望繼承價值近新台幣8億元的土地，為繳交稅金，開立面額7800萬元的本票向她周轉，她再以她的名義向錢莊借出500萬元給江女。

恆述法師指控，江女金蟬脫殼將債務落在她身上，利滾利累積至4000萬元，迄今沒有回應，因此決定提告，也相信兩個弟弟透過她按鈴申告的動作，可以對她有所諒解，因為始作俑者不是她，而是江姓女弟子。（編輯：張銘坤）1091201

(中央社)