吃隔夜菜導致食物中毒的例子時有所聞，藝人錦雯的母親日前就因吃隔夜菜，導致食物中毒住院治療，甚至差點引發敗血症，讓錦雯十分生氣卻又無奈。不過一名泰國人妻沒那麼好運，她吃了放在冰箱3天的春捲後跑廁所，一進去就是1小時，丈夫前往查看，結果發現妻子倒臥在一堆嘔吐物中，失去生命跡象，送醫仍舊不治。

錦雯10月接受《中時新聞網》訪問，透露母親日前煮了一鍋芋頭米粉，沒吃完就放進冰箱約有3至5天的時間，已經發出酸臭的味道，但母親還去市場買肉羹湯回來加進米粉裡一起煮，最後食物中毒而住院治療，甚至差點引發敗血症，讓錦雯十分生氣又無奈，不斷告訴媽媽：「你本來是可以丟菜的，但是一出事，就是丟命。」

據外媒報導，泰國一對夫婦也是從市場外帶春捲回家，沒吃完的部分放冰箱。3天後兩人將春捲拿出來加熱吃下肚，不久妻子開始腹瀉跑廁所，但過了1小時還沒出來，丈夫前往關心，卻發現妻子倒臥在嘔吐物中，沒了呼吸心跳，送醫急救也沒能挽回性命。

據推測，女子應是因食物中毒導致腹瀉不止，最後缺水休克而亡，不過確切死因仍有待釐清。

(中時新聞網)