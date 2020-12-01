市長盧秀燕說，任何對台中市有好效率，只要對台中市好，市府都會列入評估。（陳世宗攝）

台中捷運綠線委託北捷興建問題接二連三！市議員李中1日強烈建議盧秀燕市長，未來藍線捷運計畫寧可自己發包興建，也不要再找台北捷運局；並建議將藍線捷運改為雙層高架，一層走捷運，一層走一般汽車，一次到位解決台中市東西向的交通問題。市長盧秀燕說，任何對台中市有好效率，只要對台中市好，市府都會列入評估。

李中肯定盧秀燕市長在處理中捷綠線連接器軸心問題上展現魄力，已有虎媽市長的味道，希望她繼續保持，嚴格要求各局處積極作為，讓市民安心。他說，近日中捷詳細檢查連結器，軸心斷裂是無獨有偶，而原裝車廂的組件無法拆卸更是接二連三。

李中說，從日本國土交通安全報告可以看出來，川崎重工的企業文化就是知錯不改，對於川崎重工所提出的報告，建議還是要由第三方來驗證；未來證據如果充足，中捷身為業主更要向川崎重工求償，也一定要等到都安全了再開放通車。

李中表示，六都目前都已經有捷運，日前有人倡議全國只需要一家捷運公司，但他表示反對，他認為過去因為只有台北市有捷運，大家都委託北捷局代辦，然而北捷的土木工程發包，每公里就要10億元，遠比鐵改局的每公里4億元高，我們台中花了一個地鐵的價格，卻只獲得一個高架的捷運，這對市民來說是不公平的，再加上這次車廂連結器的事件，北捷局已讓人無法相信，建議未來藍線捷運要自己蓋。

李中說，因台中卵礫地質不適合潛盾機作業，捷運藍線只能明開挖，但明開挖時間期程長，會對兩旁商家與住戶造成強大的衝擊；他建議藍線捷運只在火車站到五權路這一段做地下化，過五權路後就做雙層高架，一層高架跑捷運、一層高架作為快速道路跑一般汽車，過大度山後再恢復單層雙軌，這樣不但可以節省經費庾時程，還能一次到位解決東西向的交通問題。

李中建議，因目前台中只有綠線一條捷運，對於路網的概念來看顯然過於單薄，因此他請盧秀燕市長慎重考慮，是否恢復BRT，或者透過配套機制，讓民眾能夠便捷搭乘大眾運輸工具。

盧秀燕認為，BRT是快捷公車、不是捷運，台中市目前朝捷運台中大計畫邁進，所以BRT已回不去；藍線端看綜合計畫及土地徵收情形，長達26公里的藍線，經費和捷運綠線不一樣，自辦或委辦加上中央有軌道建設等單位，未來會有很多的選擇權。

(中時 )