男神「潘帥」潘瑋柏今年7月宣布閃婚，對象是年僅26歲的大陸「最美空姐」Luna，沒想到喜訊馬上被黑歷史蓋過去，Luna被爆是「PUA訓練營」成員，有專業經紀人「帶領」，而隨著時間過去，Luna上月打破神隱，重返社群，近日上船一張6閨密慶生照，又掀新話題，因為6位正妹一字排開完全撞臉，網友甚至表示找不太到天王嫂本人。

潘瑋柏與Luna婚後風波不斷，不但被掀「天王嫂PUA訓練營」黑歷史，社群的照片也被挖出比對，還扯到郭富城嬌妻方媛，一度傳出Luna懷了身孕仍被離婚，但夫妻倆用低調來應對此事，Luna事發後足足神隱3個月，才又開始更新IG，人在台北吃高級料理，間接破除婚變傳聞。

Luna揪閨密慶生，一字排開神撞臉，猶如6胞胎。(取材自Luna IG)

昨(11/30)Luna在IG上傳了一張團體照，是她和5個閨密相聚慶生，大家都戴著慶生造型墨鏡，中間的壽星則拿著蛋糕，包含Luna在內，6個女生看得出來都是身材纖細、皮膚白嫩的正妹，他們一字排開拍下了閨密團體照，發現正妹們從穿搭、臉型、鼻子、下巴甚至身材，都如出一轍，連髮型都差不多，超像6胞胎。

網友看了也驚呼這撞臉感太驚人，且幾乎找不出Luna在哪裡，「全部都長好像...我是分不出來」、「都認不出來誰是誰了，不過重點是都是美女」，甚至好奇潘瑋柏看了這張照片，「能認出來哪個是自己老婆嗎？」。

(中時新聞網)