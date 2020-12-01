中油在非洲查德的人員代表，今上台接受表揚。（柯宗緯攝）

中油在非洲挖到石油，第一船原油運抵台灣，典禮貴賓向辛苦的船長及船員揮手致意。（柯宗緯攝）

中油在非洲挖到石油，第一船原油運抵台灣。（柯宗緯攝）

海外探採40年寫歷史！台灣中油公司前進非洲在查德奧瑞油田探採有成，第一船原油約95萬桶，已運抵中油高雄大林煉油廠，今（1）日舉辦抵台典禮，中油總座李順欽高喊「我中油，我驕傲」，更慷慨激昂高喊，中油也因為有探採到零售，擁有完整上中下游的垂直整合國際性能源公司，這點台塑比不上。

今中油在大林煉油廠105號碼頭舉辦「眾志成城、超越顛峰─查德礦區奧瑞油田第一船原油抵台典禮」，董事長歐嘉瑞等人共同開閥啟動卸油作業。歐嘉瑞提到，這是中油首次以礦區經營人身分，結合公司各部門專業，包括探採、開發、生產、儲運等，經過10多年努力，所得到的成果，證明中油可以從零開始，創造歷史性的一刻，將來會複製這寶貴經驗到海外礦區。

李順欽引用愛因斯坦的話「一直走舊路，到不了新地方」，他直言，遠赴非洲距離台灣1萬公里的辛苦英雄們，當中也包括很多女性工程師，她們離鄉背井，還要在瘧疾、叛軍、傷寒等風險極高地方奮鬥，勇敢為中油的去奮鬥，10年磨一劍，也為台灣帶來最好的禮物，在非洲一片沙漠之中，帶來最美麗的風景。

台灣中油在2006年1月以海外石油及投資公司（OPIC）非洲公司名義，向查德石油部取得三區塊總面積近3萬平方公里的礦區探勘專屬權，歷經3年的測勘於2010年成功鑽獲原油。

中油後續在查德礦區完成震測以及鑽探工作，陸續發現新油藏，具有商業開採價值，2017年7月查德礦區奧瑞油田取得開發生產執照，正式進入25年的開發及生產期，今年初迎來第一桶油，並在11月底運抵台灣。

(中時 )