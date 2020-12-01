萊恩展現超人氣魅力，將前進林百貨摩登大遊行，而耶誕禮物交換會也正在熱烈報名中。12月是一個充滿歡樂的月份，耶誕佳期紅色與綠色點亮了整個城市，萊恩本周六（5日）將前進林百貨摩登時代大遊行，當天下午15:00~17:00與球迷相約在台南市中正路上。

林百貨摩登時代大遊行活動是歷年台南市很特別意義的活動，萊恩第三度受邀參加遊行。今年獅隊勇奪隊史10座總冠軍殊榮，成為台南市民的榮耀，能夠與市民相約齊聚參加林百貨摩登時代遊行活動，林百貨也將分享獅隊的冠軍榮耀。當天獅隊會邀請萊恩他的好夥伴，臺南市觀光旅遊局魚頭君一起同樂，透過舞蹈表演和民眾一起互動。

除了本周六的活動外，萊恩近日也來到許多學校進行校慶活動，與學生一起同樂；上周前往關廟國中，本周五將前進德光中學校慶活動與學生、老師同樂。

還有19日（周六）18:30萊恩將在台南棒球場萊恩酷商品部旁，舉辦「耶誕禮物交換派對」活動，當天活動將包含繪畫課程、簽名會及交換禮物活動。

其中耶誕交換禮物活動採預約抽選報名方式，從昨晚開放粉絲報名，已有將近200位報名參加，將從中抽選幸運30位球迷參加耶誕禮物交換會。而萊恩也開始用心準備給這幸運30位球迷最不一樣的聖誕禮物，除了耶誕禮物交換繪外，其餘活動都是採現場參加方式，邀請大家一起到台南棒球場歡度最特別的耶誕晚會。

(中時 )