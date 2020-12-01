內湖一名家長怒控，翰林出版社編纂的小學四年級上學習社會課，內容浮濫，已嚴重影響孩子學習情況。（李侑珊翻攝）

教科書編行採一綱多本，內容深淺不一，已嚴重影響學童學習。內湖一名家長怒控，孫子就讀小學四年級，不只已連續3次社會科小考不及格，社會科第1次小考更是全班不及格，本想怒斥孩子不用功，但細翻翰林版社會課本後，發現內容浮濫，怒斥「這社會課本到底是在教什麼？」並且課本不斷提到的「家鄉」二字，更是表達不清不楚，「明明你們心裡想的是台灣，卻不直說！」談到中華傳統節慶，則以「先民」取代「中國」這兩個字。

該名家長表示，近期他已署名主動寫信給翰林出版社的社會科編輯委員，表達對四年級上學期社會課本內容編纂的不滿，此後他也在網路以匿名的方式轉發信件內容，盼各界都能發現這項問題。

以下是信件全文：

翰林書局的社會課本編輯委員們：

你們好！

我的孩子就讀國小四年級，他的社會連續3次小考不及格，老師通知我，並要我簽字，我原先想要教訓（扁）孩子，但在看完課本與考題後就原諒他了，因為我試著答題，竟有90％不會作答，這社會課本到底是在教什麼？是我們從前分科的歷史、地理、還是常識人文？我要孩子問他同年級的表哥在永和讀書，也是社會最爛，全班都是社會考不好，這不是孩子的笨與愚蠢。

試考你們一題，內溝溪在哪裡？如果你們不會，我不會認為你們沒有學問，當然不會，除非你們有人住在台北市內湖區，因為它是在我家後面內湖山裡的一條小溪，台北市府還建有內溝溪生態展示館。

課本中不斷提到「家鄉」二字，家鄉指那裡，不表達的不清不楚？明明你們心裡想的是台灣，卻不直說！

其次，原住民的話題太多了，依照原住民委員會的資料，原住民只占全人口的 2.37％，比例非常低，97.63％是其他人，編了那麼多的篇幅，花了太多時間去學習它，是否值得與必要？我們要尊重少數族群，但是不需要學習他們，而他們人少，是自然形成的。

整本書見樹不見林，舉例如下：

第40頁家鄉開發的故事說到「巴宰族」，請問這個族目前在哪裡？原住民委員會公布的十幾個族，找不到「巴宰族」？已經消失的族還有什麼價值去讀它呢？浪費了學生可憐的一點點時間。

第41頁的「葫蘆燉圳」，我已年過七旬，都不知道它的名字及它在哪裡？還不是活得好好的！孩子學這些有何意義？能與國際接軌嗎？台中人若不住在合併前的台中市區可能都不知道「葫蘆燉圳」，為何不教孩子台灣超過50公里的獨立水系，如濁水溪、高屏溪、曾文溪、淡水河及其他名山：阿里山、玉山、雪山等。

我看到幾個題目就是雞蛋裡挑骨頭，如「觀音」這個名字哪裡來的？講到「觀音」，順便批判這二個互相矛盾不成邏輯的組合字，觀是看的意思，音是無具體形狀的，如何能「觀」看得到「音」呢？

「烏來」是溫泉的意思，這是那一族的語言？「頭城」這名字怎麼來的？「大里」 這名字怎麼來的等等？還有很多荒謬的題目，無法一一列舉。

地名是相約成俗，千百年來不知不覺形成的，從小就這麼跟著長輩稱呼，難道如何起源有那麼重要嗎？你們一定要把它當作考題嗎？孩子倒楣了，因為不知道，成績就不會好。要後代子孫牢記怎麼來的，有必要嗎？

唯一可表揚你們的地方是第6課第76頁傳統節慶，有關農曆新年、元宵、清明節、端午節、中秋節、重陽節等。你們絕對的想逃避這些節日，卻無法迴避，硬著頭皮去表達，改用「先民」取代了「中國」這兩個字。

第78頁的原住民豐年祭、飛魚祭、祖靈祭、五年祭等，這是2.37％的人過的節，當作地方政府觀光據點的說明書、介紹書也就夠了。

第79頁新住民的潑水節，這是在新北市中和區華新街的一個慶祝活動，也要寫在課本上，有必要嗎？水燈節在台北市中正區，若不是你們寫在課本上，我還不知道呢？ 還有越南春節就是中國春節的延伸，中國歷史上的千古一帝漢武帝 在西元前111年，距今2131年前消滅南越武帝 後，直到1858年被法國占領前就一直是中國領土，他們當然過中國春節，所以沒有必要放在課本裡。

這些例子，就像我前面問的內溝溪在哪裡一樣的無聊、無用。

結束前，說說你們的文章深淺，你們公司另外有出版國語課本，四年級的課本，應該用三年級以下教過的中國字來編寫，你們不顧一切的將所有四年級認識與不認識的字全部寫進文章內，一堆字不認識，雖然有注音，但也只能知道發音，老師還沒有教什麼意思，還要先查字典或問長輩，浪費了學習的效果與時間。學學英文有種階梯英語：分1000字、2000字、3000字的書本，可以從簡單的慢慢讀上去，不要查字典，因為他會一再出現，看完這個不認識的字就認識了。

希望你們改進，當然我寫的沒有用，因為你們驕傲的不會理我，也不會改，但是歷史會記得你們胡亂的編寫社會課本。

副本同時發給孩子的學校校長、社會科老師。

學生家長 XXX 台北市內湖區 109年11月1日

(旺報 )