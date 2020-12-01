獨家與統一超商合作。（高鐵提供）

卡娜赫拉聯名瓶裝水、爆米花、方便麵。（高鐵提供）

台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物首度跨足零食聯名商品！繼前兩波持續熱銷中的造型商品後，高鐵第三波主打零食與飲品，包括：點心麵、爆米花及台塩海洋鹼性離子水，即起依商品類別，同步於高鐵列車推車、車站內7-ELEVEN門市、自動販賣機及momo購物網販售。高鐵表示，零售商品業績的成長，預估將超過四成以上。

高鐵公司於2019年11月跟日本知名插畫家「卡娜赫拉」合作，推出「P助與粉紅兔兔」彩繪列車搭配造型玩偶、盥洗包、護照套等聯名商品後，今年8月再推第二波，包括：馬克杯、杯墊、野餐墊、ID卡套等，如今再推第三波並首度跨足零食聯名商品。

高鐵營業資深副總孫鴻文表示，為讓消費者感受高鐵提供商品多樣化的前題下，積極從事業外收入開發（非票箱收入）；去年跟卡娜赫拉合作，確實引起消費大眾喜歡，為創造不一樣商機、讓話題延續，發覺水跟零食很受歡迎，再推聯名商品，首次跨足零食類開發，推出卡娜赫拉聯名瓶裝水、爆米花、方便麵；預期業績會有40％以上成長。

孫鴻文說，高鐵的車站據點，統一超商最多，統一服務好、服務滲透力夠，故攜手獨家合作聯名商品，感謝統一超商同時提出購買第二件聯名商品瓶裝水六折；高鐵會員約有150多萬，提醒會員可透過會員點數兌換更優惠的新商品；從明年1月1日起，凡購買「高鐵假期」的旅客，將獲贈提貨卡，可在車站據點門市換聯名瓶裝水。

高鐵聯名瓶裝水選用420ml的小容量設計，不僅P助與粉紅兔兔躍上包裝，同步改用透明瓶身搭配粉紅色瓶蓋；水質沿用台塩海洋鹼性離子水，較市售礦泉水分子團更小，並具微量礦物質，好吸收、更健康；另選用日本食品大廠優雅食的星太郎點心麵，雞汁風味，採5連包方式，每包圖樣不同，方便攜帶；爆米花則有焦糖、起司2種口味。

高鐵會員更可透過TGo「點數365」平台兌換台塩海洋鹼性離子水、點心麵及二種口味的爆米花聯名商品；配合聯名商品的新品上市，特別推出TGo會員獨享優惠，即日起至2021年1月7日止，憑點數兌換零食聯名商品，前1000名累計滿500點的會員可獲得7-ELEVEN茶葉蛋。

(中時 )