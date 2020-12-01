日前國民黨立委於國會議場丟豬腸、內臟杯葛蘇揆施政報告引發爭議，中華民國養豬協會對此提出聲明表示，國民黨丟內臟是對養豬產業從業人員「最大的侮辱」。雲林縣養豬協會理事蔡德福表示，有人挺身為豬農發聲「高興都來不及」，也指出協會理事長楊杰「被摸頭」、「講這種話我覺得很不對。」

針對國民黨立委大動作丟豬內臟杯葛一事，蔡德福指出，據理抗爭是天經地義，今天很多豬農受制於各種政治力的威嚇無法挺身而出，但是消費者和公民團體、各黨立委的抗命都是在幫助豬農和整體產業的存續，「如果沒有反對的聲音，台灣豬就完了。」

蔡德福說，全國養豬協會理事長楊杰對此發了聲明表示，國民黨的作為對養豬產業造成很大的污辱，但既然有人挺身而出幫我們打這場不公平的仗，高興還來不及怎麼會去說對我們產業是一種污辱？

「我想不通，沒經過討論怎麼能擅自代表全體？」

蔡德福表示，最少要私底下跟一群豬農先討論，多數豬農要有「丟內臟不對」的反映你才能代表豬農發出聲明，因為「身份已經不同了。」

「我覺得他(楊杰)被摸頭了啦，他擅自代表全體講這種話我覺得不對。」

(中時 )