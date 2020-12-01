法國時尚品牌LV(Louis Vuitton)所屬路易威登集團(LVMH)加強其線上策略。該集團自2015年雇用蘋果的羅傑(Ian Rogers)擔任集團數位長，羅傑在離開集團加入法國加密貨幣新創企業後，最新表示，將繼續擔任集團顧問。

根據路透最新獲知公司內部文件指出，LVMH同時將集團線上零售主管大衛(Michael David)提升為首席銷售管道長(chief omnichannel officer)，該職位亦指將商店銷售和數位平台結合起來，將兩者無縫接合。

新冠病毒讓歐美各國推出封鎖措施，導致零售商店關閉，讓奢華品牌加速移往數位化。此前奢華品牌的數位腳步緩慢，因擔心將減弱其唯一獨家性的光環。

羅傑表示，長期研擬其工作，將LVMH移往數位路線，作為其五年任務。在羅傑任職數位長期間，集團旗下包括迪奧(Dior)品牌在數位行銷和社群媒體進行大量投資，獲得更多線上銷售。

LVMH也啟動了24S，為其自家品牌的線上零售點，雖然目前該平台銷售表現仍較小。

一份內部備忘錄顯示，24S將由美容零售商Sephora前主管Lapuente出面負責，並接任LVMH的所有分銷事務的主管，該部門也將包括機場商店DFS、美容品牌Sephora和百貨公司Le Bon Marche。

(時報資訊)