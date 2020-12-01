主營婚宴宴會的餐飲業者御頂(3522)及新天地(8940)逐步走出新冠肺炎疫情衝擊谷底，2020年下半年營運逐步回升，10月營收均站上今年次高，其中御頂自結獲利已轉虧為盈。隨著時序步入宴會旺季，第四季營運均可望持續好轉。

受惠營運轉機題材帶動，御頂及新天地近日獲市場資金關愛連日狂飆，御頂今（1）日跳鎖漲停價22.95元，連拉8根漲停、創近14月新高。雖然漲幅一度驟降僅剩0.48％，惟隨後再度反攻漲停，成交量突破1.11萬張，刷新單日最大量，10天漲幅已逼近1.17倍。

新天地今日同步跳鎖漲停價14.4元、創近16月新高，盤中漲幅同樣一度驟降僅剩0.38％，惟隨後再度向上漲逾9.5％，6天股價已漲逾42％。盤中成交量達逾1800張，為6月初以來近半年單日最大量能。

由於新冠肺炎致使婚宴及宴會訂單紛紛取消及遞延，使御頂及新天地3～6月營收大幅下滑，上半年營運虧損幅度加劇。隨著國內疫情趨穩、防疫措施鬆綁，婚宴及宴會訂單開始逐步恢復，使整體營運於第二季落底、自第三季起谷底回升。

御頂第三季合併營收2.14億元，季增1.39倍、年增3.15％，歸屬母公司稅後虧損0.67億元、每股虧損0.95元，虧損幅度季減達77.93％、年減22.99％。不過，累計前三季歸屬母公司稅後虧損4.24億元、每股虧損5.97元，虧損幅度仍年增達2.11倍，創同期新低。

新天地第三季合併營收1.91億元，季增1.65倍、年減12.78％，歸屬母公司稅後虧損0.49億元、每股虧損0.74元，虧損幅度季減48.45％、年減53.81％。惟累計前三季歸屬母公司稅後虧損1.4億元、每股虧損2.08元，虧損幅度年增75.58％，亦創同期新低。

不過，隨著時序步入年終聚餐旺季，御頂10月自結合併營收1.19億元，月增55.72％、年增8.57％，站上今年次高，稅後淨利800萬元、每股盈餘0.12元，較去年同期轉盈。累計前10月合併營收7.04億元、年減23.37％，衰退幅度較前三季27.7％持續收斂。

新天地10月自結合併營收1.47億元，月增達近1.27倍、年增8.94％，亦站上今年次高。雖因據點減少，致使累計前10月合併營收7.6億元、年減38.64％，但衰退幅度較前三季44.47％亦顯著收斂。

法人認為，隨著歲末年終聚餐旺季到來，以及先前遞延婚宴訂單帶動，有助帶動御頂及新天地第四季營運持續好轉。惟新冠肺炎疫情陰霾未散，影響企業舉辦大型尾牙的外燴接單需求，加上飯店業者加入爭搶中小型尾牙春酒商機，營運後市恢復動能仍有待觀察。

(時報資訊)