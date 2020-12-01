各大藥廠接連傳出疫苗研發進展好消息，全球有望擺脫COVID-19惡夢，且美國總務署表示將啟動交接程序，總統大選的不確定性消弭，避險需求降低使黃金市場連日走低，跌破過去3個月箱型整理區間，逼近1800美元。然而，無論是從利率政策或是美元表現來看，2021年黃金市場展望仍屬樂觀，建議善用黃金ETF等相關工具，在回檔止穩後可留意分批布局機會。

元大S&P黃金ETF研究團隊說明，黃金與美元呈反向連動關係，想研判金價表現就得觀察美元走勢，以近20年數據統計，在扣除美元指數年度漲跌幅在2%以內的5個年度後，15個年度中有11個年度黃金與美元指數漲跌方向相反，反向比例高達73.3%。

花旗集團報告指出在聯準會政策不變，加上疫苗研發順利推動全球經濟成長情況下，2021年美元最高可能下跌達20%之譜。而且目前聯準會前主席葉倫將出任新財長，葉倫主張擴大政府支出，財政赤字增加將不利於美元走勢，且她曾表示美元走弱有助於經濟成長及改善美國貿易逆差。

芝加哥聯儲裁伊凡斯(Charles Evans)11月23日表示，即使疫苗問世得以加速復甦前景，但美國自新冠肺炎復甦還有「很長的路要走」，且通膨不可能在2022年下半年，甚至2023年達到2%目標，因此預估聯準會2023年前仍不會因此升息。

而根據世界黃金協會以1971年至2019年的長期數據統計發現，實質負利率環境下，黃金平均年化報酬率可達15.4%，中性利率環境(實質利率介於0%~2.5%)之年化報酬率亦有12.7%，根據統計，美國11月24日實質利率負0.86%，在聯準會啟動升息之前，實質利率缺乏大幅攀升的條件，因此推估未來一年黃金具成長動能。

雖然短線市場對聯準會貨幣政策持續加碼的樂觀期待落空造成黃金價格修正，但無論是從利率政策或是美元後市展望，2021年黃金表現值得期待，適合納入資產配置一環。

(時報資訊)