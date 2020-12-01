威剛(3260)第3季業績穩健，每股稅後淨利1.37元，前3季每股稅後淨利4.69元。隨著第4季市況穩健，公司預期本季獲利不亞於上季。並看好明年記憶體市況。今帶量衝高，盤中一度漲停達67.1元。

威剛受惠於今年固態硬碟(SSD)出貨動能持續強勁等帶動，今年前3季交出毛利率、營益率及淨利率「三率三升」的成績，前三季稅後淨利10.44億元，年增56%，歸屬於母公司淨利10.38億元，基本每股盈餘4.69元，表現為近3年來同期最佳。

威剛今年1-10月營收為261.58億元，年增26.81%。公司預期本季合約價下跌幅度可望收斂，樂觀看待本季整體營運表現將有機會與今年第三季相當，甚至更加出色。

威剛董事長陳立白表示，對明年DRAM市場需求並不擔心，預期明年上半年供需平衡，並看好明年下半年明顯轉好，市況可能稍為產能吃緊。

此外，公司上周五宣布正式跨足綠能物流市場。旗下「威速登」推出首款專為物流業者設計的商用電動三輪車，威剛科技董事長陳立白表示，目前已獲十多家物流業者接洽詢問，預計明年上半年小量生產，下半年量產，並擬在大陸生產供應大陸及東南亞等市場。

(時報資訊)