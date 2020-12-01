美國聯準會主席鮑爾本周將向國會發表證詞，將成為市場密切關注的焦點之一。鮑爾周一向國會表示，復甦持續放緩與疫情急升，意味著美國正進入「深具挑戰」的幾個月，而在疫苗部署對經濟造成的影響變得明朗之前，仍然面臨著生產與大規模配送等障礙。

鮑爾表示，國內外新冠肺炎確診數增加令人感到擔憂，可能意味著未來幾個月將充滿挑戰。就中期而言，疫苗方面的最新消息雖然非常正面，但目前仍存在重大的挑戰與不確定性，包括時間點、生產配發，以及在不同群體間的效果等，現仍難以評估這些事態發展對經濟造成影響的時間與範圍。

周一稍早前，美國衛服部長阿扎爾（Alex Azar）宣布，可能在聖誕節之前啟動疫苗接種。

關於疫苗推出將如何影響聯準會的展望而言，這是鮑爾迄今最詳盡的發言。此外，他亦承認復甦的進展正在放緩。其發言也可能影響對政府需要提供多少支持，以協助美國家庭與企業從當前的衰退過渡到疫後經濟的看法。

在疫苗即將問世之際，部分分析師預期隨著美國人開始接種，並達成普遍免疫，未來幾個月經濟將強勁反彈。但鮑爾表示，經濟的命運將仍然取決於這個過程的成功，在此之前，疫情仍將造成影響，對婦女、少數族群與服務業將尤為嚴重。鮑爾表示，除非人們確信重新參與許多活動是安全的，否則經濟不可能全面復甦。

(時報資訊)