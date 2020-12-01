第四季記憶體價格跌勢趨緩，有利於記憶體模組廠營運回穩。十銓(4967)看好第四季消費市場新品齊發，將力拱記憶體需求不墜。預期明年上半年景氣有機會重回正向，今早隨著記憶體股上攻。

十銓第三季受到記憶體跌價影響，單季轉虧，第三季每股淨損1.01元，前三季稅後純益仍年增2.4倍，每股純益1.74元。第四季消費旺季可望支撐銷售成績，公司預期2021年上半年伺服器需求若回歸常軌，將有助產業重回景氣正向循環的榮景。

展望第四季，十銓指出，疫情仍影響記憶體IC需求佔比最大的伺服器，惟第四季起，iPhone 5G/ARM核心Mac筆電的發表、Chromebook持續熱銷、PS5/Xbox Series X陸續上市，加上AMD/NVIDIA次世代顯卡，在消費市場上力拱記憶體IC需求不墜。

十銓本季將優先維持銷量，並衝刺高規高單價產品，以提振整體利潤率。展望明年，2021年第一季至第二季間伺服器需求若回歸常軌，將有助產業重回景氣正向循環的榮景。

(時報資訊)