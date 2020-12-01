市議員李中1日在市議會提出東大門計畫，希望盧秀燕市長與黃文彬局長能從都市發展的戰略來思考，將位於東區東門里與南區大慶車站南方的舊時代乙種工業區變更為商業區，一方面可發展副都心，另一方面可以提供當地商業機能、滿足居民需求；市長盧秀燕說，很多人對東南區的工業有期待，東大門或南區都可以討論！

李中表示，台中市東區在市長大力推動大智路打通與大智北路拓寬下，蓬勃發展指日可待，然而沿著帝國糖廠、Lalaport來到新建國市場後，對面被稱為黑手窟的東門里，因為仍是乙種工業區故無法銜接發展。

李中建議，讓東門變成「東大門」，把乙種工業區透過都市計畫變更為商業區，之後再沿著忠孝路可銜接第三市場、忠孝夜市與台中文創園區、運動中心，這將與火車站形成一個大型的商圈，將來可以吸引太平、大里的居民，演化為一個新的副都心。

李中說，南區兩鐵共構的大慶車站北面是十三期重劃區，但整個重劃區卻沒有任何商業用地，因此，他建議都發局可以思考將大慶車站建國南路對面的乙種工業區，劃定部分區域，逐步變更為商業區，除了滿足未來十三期重劃區居民的民生需求，也可以透過整體開發計畫，讓烏日與南區的居民就近有百貨公司或大型購物中心可以從事休閒。

李中認為，因都市計畫變更需要很長的作業時間，因此都發局要及早展開溝通，多舉辦公聽會，除了可將在地居民的需求納入計畫，也要請文化局等相關局處一併加入討論，讓大商圈的整體風貌兼顧歷史性與未來性。

(中時 )