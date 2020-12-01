華為（HUAWEI）11月中推出華為首款無線耳罩式降噪耳機HUAWEI FreeBuds Studio後收穫不少好評！為了讓消費者體驗嶄新科技，再推出二款聯名音頻產品，包含與有音響界LV之稱的法國音響大廠帝瓦雷 (DEVIALET) 攜手設計的智慧音箱HUAWEI Sound X、韓國時尚眼鏡潮牌GENTLE MONSTER聯合推出的智慧眼鏡HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear ll。此外加碼推出HUAWEI WiFi AX3四核 (Quad-core) 無線路由器，讓消費者上網更便利！

HUAWEI Sound X帝瓦雷雙低音喇叭

HUAWEI Sound X採用定制帝瓦雷雙低音喇叭，總功率高達60W採用SAM 低音增強技術，根據喇叭特性，精準、即時處理音訊信號，保障喇叭持續高保真、大功率工作，重現錄音室原聲。低音可下潛至40hz，帶來身體都能感受到的低音震撼，振膜振幅高達20毫米，衝擊你的視聽感官。

HUAWEI Sound X箱體採用釹鐵硼稀土材質的揚聲器，助力振膜產生更大推力，低音震撼，乾淨有力。採用帝瓦雷Push-Push對稱式聲學平衡設計，聲壓級高達93dB，兩個對稱低音喇叭產生的背波雜音相互抵消，音箱播放更穩定，音質更純正不失真。六個均勻分佈的8W中高音喇叭通過HUAWEl Sound X專業音效演算法加持，營造出均衡舒適的360°環繞式空間感；每個中高音喇叭均採用獨立音腔設計，高音40Khz1以內完美還原。

手機碰一碰音箱，HUAWl Sound X立刻播放手機音樂（支援具有NFC功能的Android手機），憑藉雙低音、空間智慧感知等技術支援，為聽者帶來震撼音質。HUAWEI Sound X經過Hi-Res認證，提供真正的無損音質。HUAWEI Sound X採用精飾鍍膜工藝，釉面表層的搭配觸碰式感應按鍵，靈敏易控。開放式低音單元，喇叭内凹設計，讓音樂澎湃可見。專業混光設計，光隨音動，時刻呈現不一樣的美。

HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear ll

HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear ll採用經典「墨鏡」款設計，鏡框以方圓形態呈現，整體線條圓潤俐落，鏡面兩端鑲嵌槍彈形裝飾。左右鏡架各搭載一個半開放式揚聲器，通過定向聲腔，直接將聲音傳遞到佩戴者耳中，搭配定製的128mm大振幅揚聲器，帶來立體聲體驗。

產品採用獨特的聲學隱私保護設計，加入了排音孔設計，可將指向性音腔中發出的聲波在空間中抵消，進一步減少了聲音外流。配合音量自動調整技術，智慧眼鏡可根據環境雜訊自動降低通話音量，在保證使用者耳內音量需求的同時，也能夠有效減少對他人的干擾，亦可以確保對話保持私密性。

只需輕輕滑動左、右鏡架，便可切換歌曲還是調節音量。連續點擊二次右鏡架可播放／暫停音樂；連續點擊二次任意鏡架，即可接聽或掛斷電話。輕輕捏住左側鏡架，便可進入配對狀態。只要戴上HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II，每天都有親切的問候。自動適應播放控制，允許眼鏡在3分鐘內摘下或重新戴上後，暫停或恢復播放。

支援全新藍牙5.2協議，戴上即連上。配合智慧優選頻道技術，無論身處火車站還是機場，也能保持穩定連接。智慧識別典型場景，採取不同方案，大幅度降低音頻延遲，實現信號穩定傳輸。當開啟手機遊戲時，遊戲數據將進入低延遲頻道，保持音畫同步。

眼鏡放入盒中，盒子連接充電線後，即可給眼鏡進行NFC無線快充。創新的立式充電結構可縮短充電路徑，讓充電效率更高。眼鏡充滿電可持續播放音樂5小時，盡情沉浸音樂世界。採用精密器件集成技術，纖薄的鏡架採用塑膠鈦材質，輕量好佩戴。鏡架與鏡框的連接處，還使用了韌性更強的鈦合金彈性鉸鏈，可有效減輕鏡架所帶來的夾持感。

HUAWEI WiFi AX3四核(Quad-core)

演算力高達12880DMIPS，四核智慧調度、分工協同，有效降低負載，保障多連不卡。Wi-Fi 6智慧分頻可讓多設備同時連接。通過自研晶片協同，大幅提升華為Wi-Fi 6手機信號品質（最大可提升6dB4），解決遠距離手機假信號的問題。

支援NFC功能，手機輕碰路由器頂部，無需輸入密碼，輕鬆連接Wi-Fi。（手機須具備NFC功能）。產品獲得CC（全球權威產品安全認證）EAL5級認證，達到金融級安全水準！連網輸入密碼連接Wi-Fi後，需經主人授權方可上網。有效預防陌生人透過破解軟體使用Wi-Fi。連網輸入密碼連接Wi-Fi後，需經主人授權方可上網。有效預防陌生人透過破解軟體使用

HUAWEI Sound X推出星空之夜一款顏色，建議售價 $8,990元；HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear ll推出SMART MYMA-01黑色、SMART LANG-02黑色二款，建議售價 $14,410元；二款產品皆於華為品牌體驗店、四大電商PChome、MOMO、Yahoo!、蝦皮華為官方旗艦館等指定通路販售，12月1日起在台上市。HUAWEI WiFi AX3四核 (Quad-core) 無線路由器推出白色款，建議售價 $1,990元，12月3日起在華為品牌體驗店等指定通路、MOMO華為官方旗艦館上市，其他通路12月10日起陸續開賣。

(科技)