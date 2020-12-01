長榮航空加入美國生物辨識出境計畫（Biometric Exit Program），從舊金山機場開始實施，即日起提供人臉辨識方式登機服務，旅客於登機門掃描臉部辨識確認後即可登機，不需再出示登機證，減少人與人接觸。

長榮指出，美國海關暨邊境保護局資料庫會與航空公司系統資料比對，確認後即可登機，不需要掃描及收取登機證。嬰兒或是特別需要協助的旅客則採取傳統的登機方式，由現場人員協助服務。

長榮表示，運用人工智慧優化各項服務是未來趨勢，臉部辨識可降低人員接觸機會，確保個人衛生和健康安全；同時也可降低旅客登機錯誤率以提升安全管控，並減少登機門的人力配置，簡化的旅客登機作業更加省時、便捷。長榮說，未來將依全球各機場的軟硬體設備建置進度，逐步將此項服務擴展至其他場站使用。

根據日本成田機場的經驗，從報到、安檢、通關、登機全自動，可以縮短旅客25％至35％的時間，交通部民用航空局已規劃在松山機場規劃試辦人臉辨識系統，旅客省下來的時間還能讓多逛免稅店，增加機場營收。

長榮航空在新冠肺炎疫情期間，持續優化防疫措施，藉由科技以及流程的更改，提供旅客更安心的旅遊，為鼓勵旅客採用網路或手機自助報到，將自助報到時間延長至起飛前70分鐘，旅客於網路上成功報到且無託運行李，即可持手機顯示電子登機證進行通關及登機程序，減少在機場停留的時間。日前則是調整所有航班的登機順序，保持社交距離且加快登機速度。

(中時 )