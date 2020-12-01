勞動部勞動基金局今（1）公布10月績效，勞動部勞動基金局副局長劉麗茹親自說明，前國內投資組組長疑似涉入不法情事的部分，她強調，基金局僅調查發現該員用自己的資產來投資興櫃股票，並非使用勞動基金，至於移送後的這些「案外案」都已不是原本預期的範圍。

劉麗茹表示，公務人員服務法等相關規定就有禁止公務人員上班時間買股，而基金局同仁規定更嚴謹，包括本人、配偶、未成年子女都不能購買上市上股票，而這次是在例行抽查的時候，發現該員運用自己的帳戶投資興櫃股票，才讓整件事情曝光，但後續媒體報導的密宴、施壓勞動基金委外投信等情事，已經不是基金局所掌握。

基金局的內稽內控機制，劉麗茹解釋，業務組大約有120名同仁，每年都會向集保中心等單位調閱資料，即便掉出同仁名下有國內股票，還要進一步比對交易時間是否在上班時間交易等，「其實也要求過同仁如果在外遇到敏感人士、遇到特殊行進等一定要回報」。

(工商 )