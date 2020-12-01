凱基投顧最新對工具機產業調查發現，滾珠螺桿供給吃緊，交貨期由1～1.5個月延長為二個月以上，相關產品最快將於2021年第一季開始漲價，證明工業自動化上升周期將延續到2021年，看好族群指標股上銀（2049），並把推測合理股價升至390元。

凱基投顧非科技產業分析師莊政翰指出，大陸訂單續強至本季，滾珠螺桿需求提高，讓交貨期延長為兩個月以上，線性傳動零組件供應商第四季營收可望持平、甚至季增，大幅優於過去五年平均季減7.9％的季節性。

同時，產品價格最快將會在來年首季調漲，這是繼先前取消價格折扣後，產業前景進一步轉佳的明顯跡象。

儘管工業自動化產業上升周期延續到2021年的證據愈來愈充分，但相對於亞德客-KY股價今年以來大漲78％，上銀僅上漲13％，是台灣自動化產業中表現落後者。考量工具機與汽車需求復甦，上銀2020～2022年獲利年複合成長率翻揚為61％，擺脫過去二年衰退39％窘境，預期上銀股價將急起直追。

(工商 )