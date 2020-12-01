公務人員退撫基金今（1）日公布10月基金操作績效，再度出現虧損，單月虧損69.62億元，累計前10月也轉為虧損14.49億元，收益率負0.25％。

退撫基金公告指出，累計前10月自行經營的固定收益中，再度轉為虧損8.34億元，收益率負0.37％，資本利得表現相較平穩，收益數68.43億元，收益率6.41％；不過，委託投信代操績效依然不振，前10月虧損74.58億元，收益率負2.89％，將自營獲利全吃掉還不夠，累計虧損14.49億元，收益率負0.25％。

(工商 )