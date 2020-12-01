退撫基金10月也虧損69.62億元 前10月轉虧 12:212020/12/01 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公務人員退撫基金今（1）日公布10月基金操作績效，再度出現虧損，單月虧損69.62億元，累計前10月也轉為虧損14.49億元，收益率負0.25％。 退撫基金公告指出，累計前10月自行經營的固定收益中，再度轉為虧損8.34億元，收益率負0.37％，資本利得表現相較平穩，收益數68.43億元，收益率6.41％；不過，委託投信代操績效依然不振，前10月虧損74.58億元，收益率負2.89％，將自營獲利全吃掉還不夠，累計虧損14.49億元，收益率負0.25％。 (工商 ) #虧損 #退撫基金 #收益率 #累計前 #再度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勞動基金三溫暖 10月慘賠441億 11月獲利又逾2千億 11:122020/12/01 財經 勞動基金10月虧掉400餘億元 基金局：11月賺逾2000億元 11:162020/12/01 生活 勞動基金10月收益仍負 估11月賺2300億 12:132020/12/01 生活 雙引擎發功 正達下半年營運回穩 04:102020/12/01 證券．權證 陸股基金 後市補漲可期 04:102020/12/01 投資理財 勞保基金潛藏負債破10兆 蔣萬安槓上蘇貞昌 11:172020/12/01 政治 資金湧 三大債市買氣發燙 04:102020/12/01 投資理財 人員涉貪 勞動基金局：重新檢視內控機制 11:162020/12/01 生活 低利持續 亞高收後市看旺 04:102020/12/01 投資理財 駁斥績效不佳！基金局：截至10月國內自營股票收益率達13.31％ 10:462020/12/01 財經 財經熱門新聞 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 《台北股市》台股「光」芒耀眼 明年萬五不是夢？ - 證券 - 時報資訊 MSCI甩尾發威！台股首見4,000億天量 - 財經要聞 - 工商時報 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 比特幣3年前慘案重演？末日博士狂炸12推文警告散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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