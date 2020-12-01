台科大建築所學生蔡偉群的作品「咻臺灣原的編織術」，獲得2020臺北設計獎金獎、ico-D特別獎、評審團推薦獎共三項大獎，也獲得美國傳達藝術年度設計獎肯定。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台科大學生蔡偉群拜訪排灣族蔣梅貞工藝師(如圖)，學習織布。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

用書來織布！台科大建築所學生蔡偉群，將傳統織布機簡化縮小後放進書中，打造織布書「咻臺灣原的編織術」，可以透過書中巧妙的機關設計體驗織布，完成獨一無二的小型織布創作。「咻臺灣原的編織術」不僅包辦2020臺北設計獎的金獎、ico-D特別獎、評審團推薦獎三個獎項獲52萬元獎金，也獲得金點概念設計獎及美國傳達藝術年度設計獎(Communication Arts) Winner獎項，在國內外設計獎項大放異彩。

「臺北設計獎」由台北市政府辦理，鼓勵設計師透過設計解決社會大眾及社會必須面對的問題，今年共有來自72個國家及地區，超過5000件作品參賽角逐，國際設計師作品比例近7成，是國內設計領域的重要競賽。

「金點概念設計獎」為台灣設計研究院所主辦，評選傑出的創新設計作品，是台灣重要的國際設計競賽之一。「美國傳達藝術年度設計及廣告獎(Communication Arts)」則是全球設計界年度頂尖比賽之一，每年皆吸引世界各地優秀的設計師參賽。

得獎作品「咻臺灣原的編織術(XIU-This book can be weaving)」由台科大建築所學生蔡偉群設計，他將織布機的8項工具，布箱、分經棒、繫經棒、線蹤棒、打緯刀、梭子、捲布夾、腰帶，全部縮小簡化放進書本，書中除了記載織布文化、原住民圖騰的意涵，讀者也可以利用書中的特殊機關，自己動手體驗織布，甚至編織圖騰，讓書本不只傳遞文字知識，而是可以實際操作的小型織布機。

蔡偉群表示，創作構想源自於去年初他到霧社當地小學擔任志工時，看到原住民小朋友學習織布，讓他開始省思為什麼一般人沒有機會接觸織布。為了傳承珍貴的織布文化，蔡偉群歷經長達一年的研究，自己翻書、看影片，也向屏東古樓部落的蔣梅貞老師學習，了解織布的原理與工法，融會貫通後設計出「咻臺灣原的編織術」，透過書就能織布，省去織布機的昂貴成本，降低學習門檻。

蔡偉群說，織布很奧妙，只有看書很難真正學會，必須實際動手織過一次才會懂，於是他想到可以把織布機和書結合，簡化並濃縮織布的過程，讓讀者看完這本書後，不僅可以學到書中知識，也可以真正的體驗織布。而且對許多人來說，「用書織布」非常新奇，希望透過作品提升大眾對織布的興趣，願意接觸並了解這項文化，將文化傳承下去。

蔡偉群說，剛開始做織布研究時，因為原住民的傳統文化中男生是不織布的，所以當他向部落裡的老師請教技術時，很多人都覺得怪怪的，不太想教他，後來老師可能是被他的誠意打動了，他才有機會學到傳統的織布技術。蔡偉群說，拿到競賽獎金後，想要把織布書推廣給更多小朋友，讓他們有機會體驗織布，未來也計畫找織布職人合作，或進行募資計畫，推廣織布文化。

台科大校長廖慶榮表示，台科大學生以原住民織布文化為題材進行創作，從全世界優秀創作中脫穎而出，一舉奪下今年國內外許多設計獎項，讓更多外國人看見原住民美麗的織布文化和獨特的織布技術，將台灣珍貴的文化保存下來，在國際舞台發光發亮。

(旺報 )