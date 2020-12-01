中央流行疫情指揮中心1日起啟動「秋冬防疫專案」，民眾進出8大類場所須戴口罩；市長盧秀燕今日於市議會備詢，再三強調全民防疫的重要性，呼籲民眾齊心抗疫，剛開始以勸導為原則，如屢勸不聽者；將依法處3000元至1萬5000元罰鍰。另也請民眾務必配合量體溫、消毒雙手及實聯登記，一起合作讓疫情風險降低。

盧秀燕表示，秋冬防疫專案要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等，八大類場所應佩戴口罩；其中政府各級機關屬「洽公」場所，因此中市府今起洽公須戴口罩。

盧秀燕指出，剛開始以勸導為原則，中央已規定若屢勸不聽，地方政府得開罰，這件事很重要、很重要、很重要；希望民眾遵守，並請配合市府量體溫、消毒雙手及實聯登記。

秘書處強調，物流、外送或郵務人員仍依照原有防疫措施，統一至台灣大道、陽明與文心第二市政大樓1樓「物流交付區」交貨；民眾至各局處洽公時也請配合量測體溫、消毒雙手及實聯登記。

市府提醒，民眾洽公如未戴口罩，經勸導不聽者，將依《傳染病防治法》裁罰3,000元至1萬5,000元罰鍰，請務必配合防疫措施。

(中時 )