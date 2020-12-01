立委蔣萬安質詢。（姚志平攝）

萊豬將在明年元旦開放進口，藍委蔣萬安今日於立院質疑此舉將對台灣豬農造成衝擊。行政院長蘇貞昌說「台灣養豬戶對台灣豬有自信，有競爭力」。農委會主委陳吉仲回應「有做衝擊影響評估報告，我昨晚親自批的。」蔣萬安怒批「國內豬農709億產值，結果報告只有4頁。」

蔣萬安表示，原本農委會提出的開放美豬對產業衝擊報告，會提到進出口影響趨勢、豬價落差、飼養數量變化等等，少說會有100頁，結果只有4張紙。

陳吉仲回應，你有了解國際豬肉市場有無萊劑的豬肉到國內的價差每公斤不到1塊錢嗎？我們有130億讓養豬產業永續經營。

蔣萬安批評，這份只有4頁的報告結論是，美豬進口影響有限，理由是國人的口味、飲食習慣。這報告根本是呼弄國會，呼弄人民，你寫得出來我還看不下去。

陳吉仲說，日本在2015年開放萊豬進口，結果美豬進口到日本的量反而減少，加拿大、歐盟的進口量增加，這就是日本模式。

蔣萬安表示，日本是因為有產品差異化策略、產銷履歷制度、差額關稅，才能確保衝擊降到最低，連報告都只有4頁。陳吉仲回應，除了差額關稅外，我們都有做到，而我們豬肉可以出口，日本不能出口，我們比日本厲害，而且我們還有130億基金挹注。

(中時 )