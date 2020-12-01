買房是人生大事，須再三考慮。一名女網友分享，辛苦存錢買下樓中樓，只住了一年就超後悔，寧願賠100萬也要賣掉，引發網友熱議，許多人認為樓中樓的空間較大，採光通風都不錯，但「電費太貴」是致命缺點，過來人更分享「叔叔家180坪樓中樓，每個月冷氣電費12萬。」

一名女網友前天在PTT上發文分享，她從小就被樓中樓吸引，長大之後，實際去買了一間樓中樓，卻超級後悔，只住了1年就果斷賣掉，也因此賠了100萬左右，因此忍不住想問大家，到底樓中樓哪裡吸引人？

貼文曝光後，引發網友討論，「小時候住樓中樓，老實說我還是喜歡樓中樓，比較沒壓迫感」、「住了7.8年採光超好，白天完全不用開燈」、「很棒啊！每個人隔開一點衝突少」、「住過，就空間很大」、「挑高讓人覺得舒服」、「沒有不好啊，懂生活的會多一個小天地」。

許多網友認為樓中樓的「電費太貴」是致命缺點，「叔叔家180坪樓中樓 每個月冷氣電費12萬」、「冷氣電費太燒了」、「看到冷氣費就縮了」、「如果是夾層，冷氣費蠻高的」。另也有人認為「打掃很累」、「風水不好」也是問題，「平時看著漂亮，但打掃的時候很麻煩」、「樓中樓打掃超累 XD」、「 風水面來講，樓中樓不好」。

(中時新聞網)