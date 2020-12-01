10月才風光首航的「東翰輪」1日上午貨船後方駕駛室冒出濃煙，警消獲報後趕抵現場滅火，所幸無人受困受傷。(蔡旻妤攝)

10月才風光首航的「東翰輪」1日上午貨船後方駕駛室冒出濃煙，警消獲報後趕抵現場滅火，所幸無人受困受傷。(蔡旻妤攝)

10月才風光首航的「東翰輪」1日上午近10時發生貨船後方駕駛室冒出濃煙，警消獲報後趕抵現場滅火，並在半小時內控制火勢，所幸無人受困受傷；船公司推測是內部施工不慎導致起火，警消表示真正原因仍待調查釐清。

「漁港內有1艘貨船尾冒出大量白煙，目前船上無人受困、也無貨物，現場有人在協助滅火！」警消在早上9點58分獲報，並表示燃燒的貨船為往返綠島及蘭嶼的「東翰輪」，隨即派遣台東、特搜分隊及台東大隊前往救援，並通報海巡及縣府農業處、交觀處等單位。

警消人員抵達現場時，船員和海巡人員已協助滅火，避免駕駛室悶燒擴大，立即投入水線佈放，火勢在30分鐘後撲滅控制，目前僅有駕駛室受到波及，船體應無大礙。

貨船人員表示，受到東北季風影響，近日貨船都停靠在富岡漁港碼頭進行維修整補，不明原因突然起火，所幸船上人員及時發現並先行滅火，也通知消防和海巡到場協助。

據了解，「東翰輪」長43公尺，寬7.9公尺，總排水379噸，在10月25日正式首航，除載運民生物資外，其中獨立垃圾每次可載運40噸垃圾，可以緩解離島垃圾問題。

此外，航港局定義船齡20年以上為舊船，東瀚輪船齡23年已屬老舊船隻，台東縣內有近7成客貨輪超過25年，比起國內其它海運船齡平均都在10年以下，相對老舊，縣府日前也鼓勵業者汰舊換新。

(中時 )