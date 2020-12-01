行政院小編制作梗圖攻擊在野黨風波延燒，民眾黨立法院黨團調閱資料，發現行政院勞務承攬人力及經費暴增，從2017年約36萬元、2018年約47萬各1人，2019年及2020年暴增到680餘萬元，晉用9名勞務承攬人力，負責謠言破解專區圖卡製作、輿情資料等，民眾黨團總召賴香伶質疑，副總統賴清德擔任行政院長時，喊出要在2年內達成零派遣，蘇揆上任卻用勞務承攬，經費更暴增15倍，痛批行政院換湯不換藥，要求行政院1周內回覆說明，否則黨團將提案刪減預算。

民眾黨團今舉行「政院中央圖房大解密！四年1.03億大內宣」記者會，揭露近4年行政院「重大溝通宣導與勞務人力採購」標案；根據民眾黨調閱的「行政院新聞傳播處重大溝通宣導與勞務人力採購得標廠商與金額」資料，政府自2017年起分別編列2972萬5062元、2577萬9838元、2449萬6654元、2292萬3071元。

賴香伶指出，政府近年來大內宣總預算看似下降，但行政院新聞處人事編制發現，正式人力總計約20餘人，非正式的勞務承攬卻高達9人，今年度就花掉超過680萬元，明顯與賴清德在2018年7月擔任行政院長時，喊出要在2年內達成零派遣有所出入，換湯不換藥，出現蘇揆打臉賴副總統的情況

民眾黨團進一步檢視政府近年勞務人力採購得標廠商，分別為優利資源整合股份有限公司36萬5062元、優派管理顧問有限公司47萬9838元、優利資源整合有限公司近70萬元以及萬寶華企業管理顧問股份有限公司421萬1504元、優利資源整合有限公司264萬1567元。

賴香伶質疑，相關招標程序是否都走限制性招標，否則相關得標廠商都差不多，連續3年都由同一家人力派遣公司得標勞務承攬採購案，請問得標業者有強而有力的專業嗎？

民眾黨團幹事長高虹安表示，行政院小編製作的梗圖，很多內容並非行政中立，而且未依照預算法62條之1原則在梗圖壓印廣告來源，除非公開透明、不影響行政中立、新聞自由等可不受限規定，但前陣子梗圖攻擊在野黨顯然非行政中立，對於行政院回函稱依法辦理無法接受，要求行政院應標記廣告來源。

高虹安說，根據行政院今年發布圖文統計，管道大部分來自蘇貞昌臉書，不禁想問蘇院長用公帑做臉書圖文，是否有為個人造勢嫌疑。

(中時 )