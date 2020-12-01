台灣星巴克社群平台IG驚傳被駭，原先的官方帳號為「@starbuckstw」，應是被竄改為「@w4rriorsx」，就連官方的熟悉的美人魚LOGO也不見蹤影，不少IG用戶發現與原本追蹤的帳號有異，隨即發現異狀，而星巴克也在第一時間於臉書粉專表示「因內容維護作業暫時關閉」。

統一星巴克IG擁有54萬粉絲追蹤，許多星迷追蹤從中獲取不少優惠、新品資訊。昨（31）日，驚傳IG遭駭客盜用帳號，不少用戶陸續發現追蹤人裡，出現陌生的紫色頭像、W開頭帳號，感到相當疑惑，而長期以來追蹤的星巴克頭像及帳號已不復見，讓許多民眾、支持者不解，而星巴克官方今日發現後，也緊急將帳號設為不公開。

星巴克原本熟悉的頭像已被竄改。（圖／翻攝自IG）

PTT鄉民曬出被盜之後的樣貌，有鄉民眼尖發現貼文數被刻意刪至404，懷疑背後有神秘組織。（圖／翻攝自PTT）

追蹤人裡發現有404帳號。（圖／翻攝自PTT）

PTT也有不少鄉民討論「台灣星巴克官方IG被盜？」、「星巴克IG被神秘組織盜帳號？」，有眼尖的鄉民發現貼文數刻意被刪至404，就連追蹤的帳號中也泛有404的存在，懷疑是否有相關組織介入。另也有粉絲於官方粉專問「官方IG是掛掉了嗎？」、「IG好像不見了」、「IG帳號是不是壞了」？

星巴克緊急在臉書發表聲明。（圖／翻攝自星巴克臉書粉專）

對此，星巴克今（１）日於臉書粉專緊急發表最新聲明表示，「目前星巴克咖啡同好會Instagram帳號（@starbuckstw）因內容維護作業暫時關閉」，並提供其他相關社群平台，包括像是臉書粉專、[email protected] starbuckstw等方式，獲得最新資訊。

(中時新聞網)