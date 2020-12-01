買氣增溫，加上「御廳苑」、「鑫天地」、「仁發兩廳院 」、以及「森之道」等新建案出現大量過戶，高雄11月建物買賣移轉棟數達3,740棟，月增16％，年增20.3％，不僅刷新今年新高，更改寫2014年來歷年同期新紀錄，而受惠南科效應的台南市，11月移轉棟數為2,068棟，月增11.2％，年增13.1％。

台灣房屋集團趨勢中心1日統計，高雄11月建物買賣移轉棟數為3,740棟，月增16％，年增20.3％，分別由三民、鳳山、楠梓拿下前三名，三民區574棟，月增15％，年漲44.6％，為11月年增幅最高區域，鳳山406棟，月減4.7％，年減9.6％，11月楠梓區異軍突起，以383棟，月增幅達41.9％，年增18.9％，超越常勝軍左營區，擠進前三名，累計高雄全年總交易量為3萬3992棟，年減幅為0.6％。

台南11月移轉棟數為2,068棟，月增11.2％，年增13.1％，前三名的行政區分別為永康區364棟，月增24.7％，年增2.2％，安南區242棟，月增達59.2％，年增58.2％，安平區206棟，月增11.4％，年增35.5％，全年累計至今台南總交易量為2萬791棟，年減1.4％。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，高雄11月建物買賣移轉棟數，單月總棟數高達3740戶，不僅刷新今年新高，更改寫2014年來歷年同期新紀錄。

張旭嵐指出，高雄11月移轉量創同期新高點，除了因低利環境，加上年底傳統旺季，自住買氣增溫，主要也受惠交屋潮，包括三民區「御廳苑」、「鑫天地」、鳳山區「仁發兩廳院 」、以及「森之道」等新案，都出現大量過戶，鼓舞房市交易量。

她說，台南躍身成為全台房市熱區之一，除了受惠南科，也在各大新興重劃區建商大舉推案帶動之下，讓原本就火熱的房市旺上加旺，雖然政府近期透過查稅等方式，抑制預售市場的不當炒作，不過，因為目前買氣主力仍為自住為主，且中古屋交易動能也強，預計過年前仍會有一波交易熱潮。

台灣房屋澄清覺明加盟店長江清木表示，高雄三民區地廣人多、生活機能成熟、房價親民，是高雄房市交易熱區，買氣旺盛也帶動區域房價上揚，三民區去年住宅大樓每坪均價從16萬元，攀升至今年每坪17.4萬元，漲幅約9％，相比隔鄰的鼓山、左營房價，還是相當親民好入手，因此長期穩坐交易冠軍椅，而楠梓區繼今年3月後，11月交易量再次擠進前三名，位於蛋白區的楠梓房價基期較低加上捷運繞行，建商推案不斷，讓楠梓成為首購族新寵。

台灣房屋台南南應大加盟店東吳韋良表示，11月移轉棟數居冠的台南永康區，有交通和生活機能的優勢，加上南科移居效應，讓永康區已連續七季蟬聯冠軍。

他說，台南除了市區的南紡購物中心二期、安平港遊艇碼頭開發案等建設利多不斷，還有像安南區九份子等重劃區，受惠未來北外環道路快速連結南科，已成為建商推案熱區，在房貸低利助攻下、以及各區建設的利多加持，刺激民眾購屋置產意願增加，讓整個台南地區房市穩定成長，交易表現亮眼。

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