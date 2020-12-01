勞動部勞動力發展署辦理之金展獎得獎單位揭曉，臺北市勞動力重建運用處連續第二年獲得績優獎一等獎之殊榮，臺北市政府勞動局局長陳信瑜表示，只要雇主願意為身障者敞開一扇門，透過專業人員的協助、職務再設計、開發身障人力資源等，身心障礙者就可以發揮所長，適才適所的成為職場神隊友，對於附屬的重建處能連續蟬連一等獎，表示肯定。

在全臺角逐金展獎獎項之53家公立單位中，臺北市政府計有4個局處獲獎，分別為榮獲進用身心障礙者績優獎：臺北市勞動力重建運用處、臺北市政府警察局交通警察大隊，進用身心障礙者優良事蹟獎：臺北市政府研究發展考核委員會(視障值機)，以及採購庇護產品績優獎：臺北市就業服務處，市府團隊積極進用身心障礙者，支持身障者就業不遺餘力。

臺北市勞動力重建運用處本著服務身心障礙者的精神，本身也積極僱用身心障礙者，目前共聘有17位身心障礙員工，工作內容涵蓋值機人員、文件收發、專案督導，財務行政、專案規劃等多樣職種，為了解決身障同仁在職場上的需要，擴大辦公室空間、增設無障礙廁所，休息時間並安排體適能運動，適時紓解員工工作壓力，主動關懷身障勞工的身心健康，營造友善、便利的無障礙環境。重建處也以自身的經驗，協助民間企業僱用身心障礙者，近年推動專案計畫，成功的使88家企業由不足額進用轉為足額進用，增加了150位身障者被企業僱用。同時每年更推出春節庇護工場禮盒，為身心障礙者爭取更多工作機會。

(工商 )