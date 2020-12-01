金管局總裁余偉文11月30日在一場論壇表示，未來境外投資者對人民幣資產配置的需求將有長期上升趨勢，對風險管理的需求增加；金管局下一步會和大陸緊密合作，在「互聯互通」的基礎上，爭取推出股票和債券相關的衍生工具，滿足市場需求。

香港信報報導，余偉文稱，受疫情影響，全球經濟低迷，大陸最先走出疫情，也是少數GDP能夠有增長的主要經濟體；另一方面，發達國家的超低利率環境估計會持續一段時間，對資產回報率造成一定壓力。在這背景下，人民幣資產的回報率，明顯高於大部分歐美地區的資產，對境外投資者俱有相當大的吸引力。

他指出，過去幾年，大陸在資本帳開放已取得很好的進展，但要去實現更高水平的開放，其中一個重要課題就是要為市場提供更多風險管理的產品和管道。當國際投資者的人民幣資產比例上升，他們對風險管理的需求肯定會增加。如果不能滿足這方面的需求，對於國際資本要進一步增持人民幣資產肯定會造成阻力。

余偉文稱，金管局下一步會和大陸緊密合作，在「互聯互通」的基礎上，爭取推出股票和債券相關的衍生工具，在風險可控的情況下，最大程度地滿足市場需求。

余偉文續稱，金管局還有相關機構也繼續開拓創新，不斷推出各種「互聯互通」的優化措施，例如增加債券通的交易平台，完善結算安排，加大股票通的每日額度等。此外，有關在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點。現時三地監管機構正加緊制訂業務安排，冀爭取早日啟動「理財通」。

(工商 )