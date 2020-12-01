勞動部今天公布截至1月為止的無薪假（減班休息）通報實施情況，其中仍有549家事業單位、1萬1328人放無薪假，其中製造業有166家事業單位、6932人放無薪假人數最多，而批發及零售業則有178家、1790人放無薪假次之，運輸及倉儲業則以49家、1244人再次之。

勞動部指出，本周增加63家、人數增加394人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休1日至4日。

(中時 )