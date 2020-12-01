勞動部統計 製造業仍有近7000人放無薪假 12:312020/12/01 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動部今天公布截至1月為止的無薪假（減班休息）通報實施情況，其中仍有549家事業單位、1萬1328人放無薪假。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部今天公布截至1月為止的無薪假（減班休息）通報實施情況，其中仍有549家事業單位、1萬1328人放無薪假，其中製造業有166家事業單位、6932人放無薪假人數最多，而批發及零售業則有178家、1790人放無薪假次之，運輸及倉儲業則以49家、1244人再次之。 勞動部指出，本周增加63家、人數增加394人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休1日至4日。 (中時 ) #無薪假 #事業 #單位 #人數 #勞動部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萊豬進口倒數30天 國民黨挺消基會「拒萊豬，我加入」百萬人連署 11:372020/12/01 政治 漂亮數據 11月臺灣PMI擴張速度創21個月紀錄 10:502020/12/01 財經 勞動基金組長涉炒股弊案 勞動部：主動移送調職 13:532020/12/01 政治 連續兩年獲金展獎一等獎 北市勞動力重建運用處再創佳績 12:292020/12/01 財經 助企業掌握未來商機 桃竹苗分署 辦產業創新演講 04:102020/12/01 投資理財 勞保基金潛藏負債破10兆 蔣萬安槓上蘇貞昌 11:172020/12/01 政治 中天假處分開庭 轟聽證會違法 04:102020/12/01 焦點要聞 銀髮中心推以訓待創 給薪培訓 04:102020/12/01 企業經營 新北青創核貸率低 議員促改善 11:462020/12/01 生活 富邦金獲臺北市職場性別平等認證 04:102020/12/01 企業經營 生活熱門新聞 買樓中樓住1年就後悔！賣掉慘賠100萬 網揭致命缺點 - 生活 全聯米血糕最推哪個？2千網友刷爆這款：連吃三天了 - 生活 更強冷空氣周四到！下探14度 最凍時間曝光 - 生活 逛全聯驚見「7元雞腿」 內行曝兩原因：不敢買 - 生活 身體不適硬闖 印尼移工今確診 同機44人慘被居家隔離 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。