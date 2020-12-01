為了和精神疾病照顧者們一起面對龐大的照顧壓力及困境，伊甸基金會從2015年起與幾位資深精障家屬共同籌辦精神疾病照顧者專線，5年來專線陪伴約1萬人次的來電者，走過生命的片刻。

據專線的統計，初次來電者有一半以上是雙北地區，來電者約3成為父母、2成多為手足、2成多為子女，尋求資源的照顧者身分相當多元；而來電者所照顧的精障者中，尚未確診或不清楚診斷的人數佔來電的3分之1；而剩餘的來電，有超過四分之一的精障者穩定服藥與回診，在這些已有醫療與藥物協助的家庭中，約4成4的家屬反應與疾病當事人相處困難。

是專線接線志工，也是精障者家屬的李媽媽分享，孩子初發病時，自己心裡苦不堪言，難以向外人啟齒，也沒有一個地方可以傾訴，只能責怪自己都是自己的錯，終日在家以淚洗面。幸好，一年多後輾轉得知精神疾病照顧者專線，即便不能馬上解決家中的問題，但起碼有人懂且願意傾聽自己的心情與痛苦。而後專線招募照顧者接線志工，李媽媽經過培訓後正式接線，這才覺得自己人生漸漸有了盼望，也不再獨行。

伊甸活泉之家主任廖福源表示，當困難超過照顧者個人或家庭能量可以承擔時，專線很重要，但家屬需要的不只是專線的支持與諮詢。然而，當台灣人均精神健康預算僅0.75美元，預算不到WHO會員國中位數的三分之一時，又該如何承接這些需要呢？伊甸呼籲期待建構一個友善的鄰里、學校、職場等，讓精障家庭在社區中獲得支持外，也要求去汙名，讓不同心理健康狀態的人，都能依其需求，選擇適合的幫助與服務。

伊甸精神疾病照顧者專線服務時間為每周一至周五，下午1點30分至8點30分，專線電話：(02)2230-8830。

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