歐美目前新冠肺炎在疫苗尚未正式上路前，確診人數依舊高居不下，部分大城市再度陷入封城，也使得宅經濟發酵，除因居家辦公、遠距教學的NB相關外，遊戲機也成為一大熱點，SONY全新次世代遊戲主機PS5甫推出就大獲市場青睞，索尼也預估PS5開賣首年的全球銷量上看700萬台，供應鏈鈺太(6679)順勢進補，加上PS5遊戲機周期長，且未來其他品牌也可望加入「DualSense」內建麥克風陣列，都為鈺太潛在客戶，今股價走揚，盤中漲幅約2%。

Sony的全新遊戲機PS 5自預購就人氣火熱，其加入全新手把「DualSense」內建麥克風陣列，鈺太出貨其A-MIC(類比麥克風)，索尼預估在宅經濟發威下，PS5開賣首年的全球銷量上看700萬台，以PS系列產品週期5~7年來看，將扮演鈺太長線動能，且更重要的是，因為目前只有Sony將語音控制納入引入遊戲主機中，但該功能未來若獲得任天堂和微軟等其他遊戲機跟進，都將是鈺太潛在客戶。

除遊戲機市場看好外，今年上半年因為新冠肺炎而表現不如預期的TWS(無線藍芽耳機)，今年第三季已經出現明顯回溫跡象，加上新產品開始陸續導入ANC(主動降噪)將會逐漸成為基本功能，使得單一產品會需要更多的MEMS，目前鈺太已經有30多個客戶，也已經陸續加入營收貢獻。

(時報資訊)