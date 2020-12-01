韓國央行(BOK)與產業通商資源部(South Korean Ministry of Trade, Industry and Energy)不約而同地都有經濟數據好消息，讓外界期望韓國已踏上景氣復甦之路。

韓國央行表示，在出口緩步走堅下，第3季經濟擴張快速並超乎預期。外界10月原估Q3經濟成長率(GDP)能季增1.9%就很不錯了，但沒想到實際卻是增加2.1%。與第2季GDP衰退3.2%，以及第一季衰退1.3來比，第3季經濟正向成長不僅是今年來首次看到，同時也創下11年來最快擴張紀錄。

其中，在全球半導體與汽車產品強勁需求下，將韓國第3季出口季增率，一舉推向16%。另外，運輸設備與機械項目投資增加，也讓器具投資額季增了8.1%。在政府總開支方面則小增0.2，但其中工程投資項目卻減少7.3%。

韓國央行指出，第3季工業生產超好，是經濟成長重要推手，但民間消費還是很疲弱故數據持平，也是拖累GDP主要阻力。

至於另一個經濟好消息，11月韓國出口方面，產業通商資源部公布年增率為4%，這全要拜全球晶片需求旺盛之賜，不過比外界預估6.6%要差一點。

11月總出口金額為458億美元，去年同期則為440億美元。11月進口則減少2.1%，掉至398億美元。同時，造就了59.3億美元貿易順差，創下韓國連7個月都大賺外匯榮景。

出口產品中，金額以連續5個月都增加的晶片產品為首，年增率16.4%，總金額為85億美元。同時，資通與手機產品也各有21.4%與20.2%增加率。汽車方面，也有2.1%年增率，總金額達39億美元，以休旅車跟環保車款最受外國人喜愛。因為愈來愈多人選擇在家用餐，故韓國11月農產品出口也增加一成左右。

韓國11月份出口至中國大陸小增1%，美國則大增6.8%。這兩個經濟強國市場，就佔了韓國總出口額的四成。另外，歐洲地區也狂增約25%，主要是對韓國機器，汽車零件與手機產品需求量增。在鄰居日本方面，出口則下跌12%。

(時報資訊)