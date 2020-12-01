工程記憶體模組廠宜鼎(5289)子公司安捷科(Antzertech)持續深入智慧交通應用，推出公分等級高精度定位擴充卡；集團積極搶入全球智慧車載、衛星、交通移動相關應用市場。

宜鼎旗下安捷科，長期專注於智慧車聯網解決方案與物流應用，宣布推出可達成公分等級定位的高精度全球導航衛星系統(GNSS)擴充卡。該產品採用mini-PCIe設計，整合u-blox ZED-F9系列GNSS模組，可以輕鬆與嵌入式系統整合以提供緊湊的解決方案。該產品並整合安捷科專利的CAN-to ADR技術，在全球導航衛星系統訊號不良或受到干擾的狀況下，無論是行經隧道、高樓林立的都會區、或是停放在多樓層的停車塔中，皆能持續提供提供不中斷且精確的GNSS定位資訊。

無線網路基礎設施日漸完善，舉凡用於工業現場檢查的地面自動機器人載具設備、車輛定位導航精準至特定車道或停車格、重型機械導航、自動農業機械與鐵路運輸應用，都需要公分等級的精確定位技術來確保其準確運行。

安捷科的ANNA-F9系列高精度全球導航衛星系統(GNSS)擴充卡提供了簡單、穩定且經濟的方式來達成公分等級的定位功能，且易於整合至嵌入式系統，可加速產品開發，將目標應用快速推向大眾市場。

(時報資訊)